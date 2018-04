Meno oscarového Morgana Freemana (80) zaznelo počas súdneho procesu s Lamarom Davenportom (30), expriateľom hercovej vnučky E'Deny Hines († 33). Davenport čelí obvineniam z vraždy Hinesovej v roku 2015.

Obvinený Lamar Davenport Freemanovu obľúbenkyňu údajne dopichal nožom a zasadil jej podľa polície neuveriteľných 25 rán.

Davenport teraz tvrdí, že Freeman a jeho nevlastná vnučka Hinesová mali pred smrťou sexuálny vzťah. O nezdravom pute medzi slávnym hercom a mladou ženou sa šušká už celé desaťročie, no až teraz má súd v rukách po dlhej dobe rukolapný dôkaz – SMS komunikáciu medzi Daveportom a Hinesovou, v ktorej sa spomínajú „city k dedkovi“ a „submisívna láska“.

Freemanovu vnučkou Hinesovú zavraždili v roku 2015 v jej byte. Foto: Rob Kim

V pondelok bol Freeman s týmito zisteniami priamo konfrontovaný fotografom na parkovisku. 80-ročná hviezda filmu Vykúpenie z väznice Shawshank len potriasla so širokým úsmevom hlavou. „Neviem, o čom to hovoríte,“odkázal Freeman novinárovi a nasadol do auta. E'Dena Hines bola biologickou dcérou Freemanovej adoptovanej dcéry Deeny Adair. S manželkou Myrnou obe vychovávali akoby to boli ich vlastní potomkovia.

