FOTO Popovej princeznej sa šou vymkla spod kontroly: Z kabaretu STRIPTÍZ!

Po rokoch, keď valcovala hitparády so svojimi tínedžerskými hitmi, sa Britney Spears (35) na chvíľu usadila do komornejšieho prostredia. V „meste hriechu“- Las Vegas pravidelne vystupuje od roku 2013. Jej posledný koncert v hotelovom komplexe Planet Hollywood bol okorenený o nezamýšľaný striptíz.

Speváčka to vie vždy dobre roztočiť.

Matka dvoch detí vystupuje v Las Vegas pre malé publikum v rámci show z názvom Piece of me (Kúsok zo mňa). V čiernom negližé nahodená Britney dáva zo seba naozaj všetko, čo má. Ku cti jej slúži aj fakt, že spieva naživo.

Napriek tomu, že zvodne odetá speváčka pravidelne odhaľuje počas vystúpenia svoje krivky, naposledy ju zradila podprsenka. Britney tak všetkým ukázala aj niečo navyše.

Mužské publikum túto malú „haváriu“ zobralo narozdiel od autorky hitov ako Oops, I Did It Again či Toxic bez rozpakov. Diváci okamžite cvakali svojimi mobilmi, aby si tento nevšedný moment zachytili.

Napriek komornosti vystúpení je evidentne na koncertoch Britney divoko ako vo vypredanej aréne. Ako uvádza britský The Sun, na začiatku roka sa počas show speváčky "votrel" na pódium rozpálený fanúšik, aby bol blízko svojej hviezde. No, byť popovou princeznou je občas ťažké.