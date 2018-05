FOTO Filmová Lois Lane už lieta so Supermanom v nebi: Randila so Spielbergom, bojovala s psychickou poruchou a skončila ako bezdomovec

Žena, ktorá stála za najsilnejším mužom v celom vesmíre. Aj tak sa dá popísať herečka Margot Kidder, ktorúv 70. a 80. rokoch preslávila rola novinárky Lois Lane vo filmovom spracovaní o Supermanovi.

S dodnes najpamätnejším predstaviteľom tejto kultovej postavy, Christopherom Reeveom, si zosnulá Margot Kidder zahrala dovedna v štyroch filmoch. Zomrela v nedeľu, na Deň matiek. Sama vychovala jednu dcéru.

Margot Kidder s dcérou. Foto: Profimedia

Bohužiaľ, v skutočnom živote Margot Kidder chýbal superhrdina, ktorý by ju zachránil pred útrapami. Napriek úspešnej kariére 69-ročnú umelkyňu sužovalo závažné duševné „ochorenie slávnych“, známe ako bipolárna porucha. Trpí ním napríklad speváčka Mariah Carey či herec Mel Gibson. Značnú časť svojho života s bipolárnou poruchou bojovala aj princezná z Hviezdnych vojen Carrie Fisher, Kurt Cobain, Ernest Hemingway alebo Frank Sinatra. Šťastie nemala ani na lásku a z troch manželstiev jej nevydržalo ani jedno.

Margot Kidder v roku 2016 Foto: Profimedia

Kanaďanka Margot Kidder v roku 1996 rozbúrila vody bulváru po tom, čo ju našli žiť po štyroch dňoch na ulici. Dohnala ju tam práve bipolárna porucha, medzi ktorej príznaky patria tzv. manické epizódy nadmerne povznesenej alebo depresívnej nálady. Herečka skončila v opatere psychiatrov a keď sa zotavila, svoj voľný čas venovala zvyšovaniu povedomia o mentálnych poruchách.







Okolnosti nedeľňajšej smrti bývalej lásky režiséra Stevena Spielberga sú nateraz zastreté tajomstvom. Políciu o smrti umelkyne upovedomila telefonicky neznáma osoba, ktorá mužov zákona kontaktovala práve z Kidderovej domu v americkom meste Livingston. Keď o chvíľu na miesto policajti dorazili, herečku našli skutočne mŕtvu. Príčina smrti do uzávierky článku nebola zverejnená, no 69-ročná umelkyňa niekoľko dní pred svojou smrťou telefonovala do rádia, že „leží doma s chrípkou.“

Margot Kidder a Christopher Reeve vo filme Superman IV Foto: Profimedia

Herečka Margot Kidder a Christopher Reeve. Kidderovej herecký kolega alias Superman zomrel v roku 2004. Od roku 1995, po páde z koňa, bol Reeve na vozíčku. Foto: Boris Spremo