FOTO Tri dni do svadby a totálny chaos! Z takéhoto cirkusu musí byť Alžbeta poriadne nahnevaná

Kráľovná Alžbeta II., ktorá si na imidž svojej rodiny potrpí, zrejme bude v nasledujúcich dňoch potrebovať poriadne silný čaj na upokojenie nervov.

Zmeny na poslednú chvíľu, škandály a otec nevesty v zlom zdravotnom stave, za ktorý vraj nemôže nikto iný než jeho vlastný syn. Podarená rodinka Markleovcov je čoraz slávnejšia, aj keď nie tým pekným spôsobom.

Po 16 mesiacoch randenia si Harry a Meghan už túto sobotu povedia svoje áno! Teda, pokiaľ si to princ kvôli podarenej rodinke svojej nevesty nerozmyslí... Foto: Getty Images

Thomasa Marklea staršieho (73), ktorý mal pôvodne dcéru Meghan (36)odviesť k oltáru, nakoniec zrejme nahradí jej afroamerická matka, Doria Ragland. Thomas Markle starší skončil po minulotýždňovom infarkte v nemocnici, kam musel ísť urgentne pod nôž. Z podlomeného zdravia otvorene obvinil svojho syna Thomasa juniora. Ten totiž pred nedávnom princa Harryho otvorene odhováral od svadby s Meghan a verejne svoju nevlastnú sestru kvôli popularite urážal, čo sa do nej vošlo.

Meghan svojho otca Thomasa staršieho zbožňuje, no posledné dni jej veľkú radosť nerobí. Najprv sa dohodol s paparazzo fotografom a priživil sa na sláve kráľovskej rodiny a svojej dcéry, potom niekoľko dní pred svadbou zrušil svoju účasť. Alžbeta II. je na neho vraj veľmi nahnevaná... Foto: Profimedia

Akoby už to nestačilo, sám Markle senior sa zlakomil na slávu a peniaze z vopred dohodnutých paparazzo fotiek a priživil sa na popularite Meghan a jej vyvoleného. Keď sa tajomstvo prevalilo, zahanbený otec sa ospravedlnil, zaradil spiatočku a oznámil, že dcérušku k oltáru nkaoniec nepovedie. Zronená Meghan ho presviedčala a presviedčala, až si to, samozrejme, rozmyslel.

S čistým štítom z kráľovskej telenovely vyšla Doria Ragland, matka Meghan. Šaty má už zbalené a odcestovala z Los Angeles do Británie, aby mohla už v sobotu svoju dcéru priviesť k oltáru. Foto: Profimedia

Vtedy sa však opäť ozvali nebezpečné bolesti hrudníka. Otec Meghan tak musel ísť na operáciu srdca, ktoré má po minulotýždňovom infarkte v biednom stave. Svadbu svojej dcéry si tak pozrie maximálne z nemocničného lôžka. Hotové teátro medzičasom zaklincoval Meghanin papuľnatý brat, údajne zodpovedný za infarkt otca, ktorý si svoj postoj očividne tiež rozmyslel a po sérii urážok voči neveste začal žobrať o pozvánku na svadbu.

Thomas Markle junior, brat budúcej nevesty Meghan. Sám sa postaral hneď o dvojnásobný škandál; najprv na Harryho milovanú ženu nakydal, potom sa kráľovskej rodine doprosoval o pozvánku na svadbu. Foto: Profimedia

Meghan to má teraz naozaj ťažké, no my musíme pri tom všetko myslieť na chúďa Alžbetu. Tá musí v paláci exovať jeden čaj na upokojenie za druhým...

Vnúčik môj, nechceš si to ešte s tou svadbou rozmyslieť? Foto: Getty Images







Akoby toho nebolo dosť, ešte aj toto...

