FOTO Britney Spears púta pozornosť ako sa len dá: Po bradavke na vystúpení sa opäť "ukázala"!

Od vydania jej debutového albumu Baby one more time uplynulo neuveriteľných 16 rokov. Vtedy do ružova vysladená Britney Spears (35) lámala srdcia stredoškolákom a dávala návod dievčatám ako zapôsobiť v školskej jedálni. Dnes však Britney v atraktívnosti nepoľavila a na sociálnej sieti ukázala svoju dokonalú postavu.

Britney vďačí za svoju dokonalú postavu návštevám fitness centra. Foto: Getty Images

Britney, ktorá momentálne vystupuje v kabarete v Las Vegas a príležitostne maľuje, zverejnila na sociálnej sieti zábery z fitness centra. A veru sa bolo na čo pozerať. Kráľovná nevkusu: Britney Spears a jej šialené koncertné outfity FOTO: Inšpirujte sa cvikmi Britney Spears pre vyrysované svaly a ohybné telo Nahodená len v šortkách a športovej podprsenke vyplazuje jazyk lenivejšej časti jej fanúšikov. Tých aktívnejších motivuje prísť si ju pozrieť naživo do Vegas, kde svojou postavou a najmä spevom ohuruje publikum v hotely Planet Hollywood. Britney sa, zdá sa, dala opäť do poriadku. Ešte máme v živej pamäti jej výčiny. Speváčka mala psychické problémy a tiež bojovala s alkoholom a drogami.

