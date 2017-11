Turecký seriál NEKONEČNÁ LÁSKA, si získal srdcia mnohých divákov. Exkluzívne sme vyspovedali ALIHO BURAKA CEYLANA, seriálového TUFANA. Dozviete sa, ako sa dostal do seriálu a ako sa mu spolupracovalo s hercami.

So seriálovou postavou má toho veľa spoločného.

Exkluzívny rozhovor so seriálovým Tufanom z Nekonečnej lásky: Vtipné situácie vďaka nahote!

Viem o vás, že ste milovníkom koní, máte vyštudované aj jazdectvo. Čím vám učarovalo také hobby?

Bol som licencovaný jazdec, keď som mal asi 13-14 rokov, ale musel som odísť zo zdravotných dôvodov. Moja láska ku koňom sa začala ešte v tábore, kde som sa s nimi stretol prvýkrát. Bola to láska na prvý pohľad.

Ako ste sa dostali k herectvu, keď ste svoj čas venovali koňom a jazdectvu?

Do jedného projektu raz hľadali profesionálneho jazdca s modrými očami. Kontaktovali ma, a tak sa začala moja kariéra. Nadchlo ma to a dúfal som, že sa na mňa šťastie usmeje opäť. A usmialo sa.

Kto vám ponúkol úlohu Tufana v seriáli Nekonečná láska?

Keď som sa napokon rozhodol, že budem hercom, musel som začať študovať na hereckej škole. Môj učiteľ, ktorý je momentálne producentom Nekonečnej lásky, mi ponúkol, či by som si tam po skončení štúdia nechcel zahrať. Hoci som dostal aj iné ponuky, napokon som prijal ponuku od učiteľa a som veľmi rád, že som sa tak rozhodol.

Aká bola vaša spolupráca s hercami Neslihan Atagül, Burak Özçivit a, samozrejme, s vaším „pánom“ Kaanom Urgancıoğlu?

Všetci sú veľmi precízni a talentovaní herci. A ako ľudia sú veľmi milí. Zahral som si s Kaanom viac scén a mohol by som povedať, že to bola pre mňa veľká príležitosť.

Nahota sexi hercovi žiaden problém nerobí. Foto: tv markíza

Zažili ste nejaké vtipné situácie počas nakrúcania?

Vzhľadom na to, že je tento seriál moja prvá skutočná práca, snažím sa byť veľmi disciplinovaný a sústredim sa len na prácu. Ale občas som sa dostal do vtipných situácií pre moju nahotu.

Čo máte spoločné s vašou postavou v seriáli?

Tufan je človek, ktorý potláča svoje pocity. Ja som tiež taký v súkromí, kým nehrajem postavu Oğuz. Hoci je Tufan tvrdý muž, v skutočnosti je veľmi krehký a citlivý ako ja. Spoločné s ním mám aj to, že viem riešiť problémy a mám schopnosť viesť, riadiť.

Boli ste už niekedy na Slovensku?

Viem, že je to pokojná krajina, ktorá chráni svoju historickú architektúru. Nikdy som nemal príležitosť navštíviť ju, ale rád by som to napravil čo najskôr.