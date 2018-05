Dráme okolo rodiny kráľovskej nevesty Meghan Markle (36) zďaleka nie je koniec. Práve naopak. Najnovšie došlo k dopravnej nehode, ktorej účastníkom bola jej nevlastná sestra Samantha (53). So zraneniami nohy ju previezli od nemocnice. Čo sa stalo?

Detaily o dramatickej nehode priblížil portálu TMZ Samanthin priateľ Mark. Práve on sedel za volantom automobilu v Los Angeles, keď sa dvojica dostala do problémovej situácie. Bulvárny fotograf vraj vybehol na cestu priamo pred auto. Keď sa mu Mark snažil vyhnúť, narazil do betónovej bariéry.

Samantha, ktorá je pripútaná na invalidný vozík, si pri náraze zranila členok a koleno. „Nohu mala obrátenú dozadu,“opísal Mark. Sestra tmavovlasej Meghan utrpela zlomeninu členka a kolena.

Na Samanthu číhajú zvedaví fotografi na každom kroku. Foto: profimedia

K nehode došlo iba pár dní po tom, ako Samantha priznala, že otca Thomasa (73) prehovorila na poriadne divadlo. V internetovej kaviarni si po dohode s bulvárom prezeral fotky svojej dcéry a princa Harryho (36) či navštívil krajčíra, ktorý mu mal pripraviť oblek na svadbu. Tej sa nakoniec po infarkte a operácii srdca nezúčastní. K oltáru povedie krásnu nevestu pravdepodobne jej matka.