Zosnulý švédsky dídžej Avicii v čase smrti randil s českou modelkou žijúcou v USA. Tereza Kačerová vzťah dlho tajila kvôli hudobníkovej sláve, a pravdu chcela odhaliť až keď bude s Aviciim tehotná.

„Oh, ako zle tento plán dopadol...“ napísala vo verejnom vyznaní lásky k 28-ročnému muzikantovi, ktorého našli 20. apríla mŕtveho v ománskom meste Maskat.

DJ Avicii Foto: Jason Merritt

Vzťah pôvodom českej modelky, ktorá vyrastala v americkom Vermonte, a slávneho dídžeja so 60-miliónovým bohatstvom bol dlhodobý a podľa Kačerovej si dvojica chcela založiť rodinu. Avicii svojej milenke pomáhal s výchovou syna Lucasa, ktorého mala z predošlého vzťahu, a nevlastný otec si so synom perfektne rozumeli, o čom svedčia aj mnohé spoločné fotografie trojice, ktoré teraz modelka so zlomeným srdcom zverejnila.







Tereza Kačerová vyšla s pravdou o vzťahu s Aviciim až po jeho smrti. Foto: Tereza Kačerová/Instagram

V decembri 2017 zrejme jedinýkrát svetu ukázala fotku z ich spoločnej domácnosti pri zdobení vianočného stromčeka, no Avicii mal na nej príhodne zakrytú tvár rukou.

Vzťah dvojica tajila údajne preto, aby ho nezničila dídžejova obrovská popularita. „Chcela som, aby bol náš vzťah len a len naším. Nechcela som sa podieľať na tom šialenstve,“ vyznala sa Kačerová Timovi Berglingovi, ktorý vystupoval pod pseudonymom Avicii, do neba. Jej odkaz plný smútku a často intímnych spomienok dvojice si prečítali desiatky tisíc ľudí.

Tereza, Avicii a syn Lucas Foto: Tereza Kačerová/Instagram

Terezin odkaz pre Aviciiho:

Drahý Tim,

posledné dni som čakala, kým mi niekto povie, že to je len zlý vtip, otrasný omyl. Myslím, že teraz si začínam uvedomovať, že ťa už nikdy neuvidím.

Bombardovala som tvojich kamarátov otázkami, či sú si istí, pýtala som sa, kde si, chcela som dôkaz. Celé minúty som na tvojej Wikipedii hľadela na dátum tvojho úmrtia, nedávalo to zmysel. Si príliš mladý a úžasný a ja ťa až príliš milujem na to, aby si mal niečo také napísané pri svojom mene.

Nezobúdzam sa s tvojou hlavou na mojej hrudi a Lucasovou na ramene. Namiesto toho sa ráno zobúdzam do reality s rýchlo bijúcim srdcom a panickými záchvatmi. V deň, keď si zomrel, som išla do tvojho domu, aby som ťa opäť cítila.

Ľahla som si pod tvoju sprchu a ležala som tam celú večnosť. A keď som odišla do spálne, nečakal si tam na mňa. Nesedel si v strede, s tým otrasným šedým vankúšom. Ľahla som si na postel a nemala som tvoju hruď pod svojou tvárou. Nemohla som ti rozkázať, aby si ma hladkal po chrbte. Vzala som si od teba tvoje prestieradlá a vankúše, aby som na nich doma spala, cítiac tvoju vôňu. Keď som sa však zobudila, nemaznali sme sa každou česťou tela, odmietajúc pustiť jeden druhého, až by sme sa ráno zobudili úplne spotení.

Vždy som Lucasovi hovorila, že si život bez teba už nebude pamätať. Teraz dúfam, že si bude pamätať, aké to bolo žiť s tebou. Budem mu to neustále pripomínať.

Keď som ťa videla naposledy, vracal si mi moju knihu, o ktorej som hovorila, že ju nebudeš nikdy čítať, aj keď si tvrdil, že áno. Teraz už nebudeš mať šancu... Už nebudeme spolu hrať Monopoly, čítať české knihy a smiať sa na tvojej výslovnosti. Už ťa nebudem počuť, ako hráš na klavíri, vítaš ma, keď prídem, a pobozkáš ma. Nikdy nedokončíme filmové maratón Harryho Pottera a ty nikdy neuvidíš, ako sa rozplačem, keď Snape zomrie. Už ťa nestihnem presvedčiť, že naše dieťa sa musí volať Serafína. Tvoje tetovanie na ruke, ktorá pripomína moju tvár, už nikdy nedokončia.

Na našom prvom rande som ťa hodilo do bazéna, aj s telefónom vo vrecku, a ty si mi v stánku s kvetinami kúpil všetky červené ruže, ktoré tam mali. Boli sme takí šťastní.

Ty si tvrdohlavý, ja som namyslená, ale spolu... perfektné duo. Boli sme úplne rozdielni, ale nejakým spôsobom aj perfektne kompatibilní.

Mali sme toľko plánov. Nikdy si mi neukázal Švédsko v lete a ja tebe Južnú Ameriku. Nikdy ti už nevrátim všetky tie šaty, čo som ti ukradla. Minulý týždeň som sa vrátila z Česka a premkol ma hlboký smútok, nič som nedokázala spraviť. Nevedela som prečo, ale teraz už viem. Cítila som, že to príde, ešte než to prišlo.

Prepáč, že som ťa presvedčila, že si mal rakovinu kože. Prepáč, že som ti takmer zakaždým počas svojej periódy zašpinila posteľ. Prepáč, že som sa pre teba vyobliekala len jedinýkrát za celý náš vzťah...

Chcem ti poďakovať za všetku lásku, trpezlivosť a spirituálnosť, ktoré si mi dal.

