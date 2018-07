Ďalší ROZCHOD celebritného páru: Miley poslala svojho sexi snúbenca opäť k vode. Skutočný dôvod vás zamrzí!

Miley Cyrus (25) a Liam Hemsworth (28) rušia opäť svoje zásnuby. Znamená to koniec ďalšieho celebritného páru?

Slávna dvojica už druhýkrát zrušila svoje zasnúbenie, informuje zahraničný magazín OK. Herečka a speváčka Miley Cyrus (25) si len pred nedávnom vymazala zo svojho instagramového účtu, kde má zhruba 76 mil. sledovateľov, všetky fotky a tiež si zmenila svoju profilovú fotografiu. Niektorí fanúšikovia to pochopili po svojom a túto zmenu si vysvetlili tým, že Miley konečne dospela a chce začať nový život po boku slávneho herca.

Miley si z instagramového účtu vymazala všetky fotografie. Foto: Instagram / Miley Cyrus

No mýlia sa. Dvojica len pred pár dňami zrušila svoje zásnuby. Liam Hemsworth (28), ako prezradil blízky zdroj, by si chcel založiť so speváčkou rodinu. Miley však odmieta dať svoju kariéru na druhú koľaj a dieťa v 25-rokoch vraj ešte nechce. "On chce deti a nechce to neustále odkladať, ale to rozhodne nie je v časovom výhľade Miley. Jemu to zlomilo srdce. Miley odložila svadbu a Liama to začína otravovať. Posledné mesiace im to už neklapalo,"vyjadril sa blízky zdroj na adresu známeho herca.

Liam Hemsworth a Miley Cyrus Foto: Profimedia.sk

