Ako mohla kráľovská rodina toto dovoliť?! Prvý spoločný tanec princa Harryho a Meghan bude na diskotékový hit!

Očakávaným momentom každej svadby je aj prvý tanec novomanželov. Svoj budú mať aj britský princ Harry (33) a Meghan Markle (36). Ak si niekto myslí, že pôjde o pomalé romantické tóny, je na veľkom omyle.

Nie je tajomstvom, že Harry a Meghan si svoj veľký deň pripravujú vo vlastnom štýle. Preto si chceli sami zvoliť aj pieseň, ktorá im zahrá počas prvého spoločného tanca na hostine.

Svadobný deň princa Harryho a Meghan Markle sa blíži. Foto: Alexi Lubomirski

Ako uvádza britský denník Dailymail, mala by to byť známa skladba I Wanna Dance with Somebody z dielne nebohej popovej ikony Whitney Houston. Text refrénu pesničky znie v preklade celkom jasne: „Chcem tancovať s niekým, kto ma miluje.“ Whitney naspievala tieto slová v roku 1987. Pieseň sa neskôr stala obrovským hitom.



Spomínanú skladbu má budúca nevesta v obľube už dlhšie. V jednom z dávnejších rozhovorov uviedla, že keď ju počuje, cíti sa šťastná. Azda sa bude cítiť rovnako aj na veľkolepej kráľovskej svadbe, keď ju bude vykrúcať jej princ. V svadobnom playliste sa okrem tejto skladby budú nachádzať pesničky od skupiny Spice Girls či Coldplay. Zaspievať by mal aj Elton John, ktorý sa nachádza na zozname hostí.