„Vtedy som bol chlapec, dneska som otec skoro sedemročnej Barborky. A napriek tomu, že nie som ženatý, žijem v spokojnom vzťahu s priateľkou,“ spomína Marek v českom Blesku.

Okrem tohto filmu, ho diváci mohli vidieť v komédii Žáku Kašíku, nežeň se! (1985). To bol ale koniec jeho herecké kariéry. Podľa vlastných slov ho to ťahalo k filmovej produkcií. „Bohužiaľ som neuspel na prijímačkách na FAMU. Začal som podnikať, pričuchol som k peniazom a už som sa do filmového sveta nehrnul. Dnes mám na starosti v jednej spoločnosti strategický rozvoj, obchod a marketing,“ prezradil, čím sa v súčasnosti živí.

Foto: Blesk.cz