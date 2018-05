Tomu sa povie luxus! Podľa zistení českého denníka Aha! je modelka Daniela Peštová (47) majiteľkou naozaj prepychového apartmánu v srdci New Yorku. V prepočte zaň blondínka zaplatila neuveriteľné 2 milióny eur. No najnovšie sa ho chce zbaviť.

Keď sa topmodelka odsťahovala z Prahy do New Yorku, rozhodne si polepšila. Na Manhattane totiž vlastní apartmán s rozlohou 243 štvorcových metrov. Hniezdočko lásky sa nachádza vo vychytenej štvrti Soho, odkiaľ to má na krok napríklad do svetoznámych butikov.

Haberova polovička sa však rozhodla presťahovať a prominentný byt chce prenajať. No nie každý si ho bude môcť dovoliť. Mesačne stojí „len“ 12-tisíc eur. Byt by mal mať dve kúpeľne, luxusne zariadenú kuchyňu, tri spálne i súkromný výťah.