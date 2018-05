Už toho majú dosť! Situácia v RTVS je naďalej vážna, prehovorili stálice Malachovská s Müllerovou!

Štyri náhle výpovede externých redaktorov RTVS vyvolali v širokej, ale aj v odbornej verejnosti poriadny rozruch. Spoločnosť sa okamžite polarizovala a rozdelila na dva tábory. Potrebu vyjadriť sa k vzniknutej situácii však pociťujú aj známe tváre verejnoprávnej televízie, okrem iných Iveta Malachovská (52) či Soňa Müllerová (56). A tie si servítku pred ústa rozhodne nedávali.

Ako blesk z jasného neba prišli výpovede pre redaktorov RTVS Janu Masárovú, Matúša Banoviča, Matúša Dávida a Kristiána Čekovského. Zatiaľ čo oni to pripisujú svojmu postoju k novému vedeniu televízie, ľudia okolo riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka to vidia ináč.







„Odchody a príchody zamestnancov, v minulosti neporovnateľne v masívnejšej podobe, ako je to v súčasnosti v RTVS, sú prirodzeným dôsledkom nástupu každého nového manažmentu a v žiadnom prípade nie sú dôvodom na znepokojenie,“uviedla televízia.

Znepokojená by údajne nemala byť ani redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorej meno je taktiež pravidelne prepierané v súvislosti so situáciou v RTVS. Na rozdiel od štvorice svojich kolegov výpoveď síce nedostala, údajne jej však bolo povedané, že má zakázané pracovať na politických témach. To sa však už zmenilo.

„Ráno som sa dozvedela, že vyhlásenie, že už nie som viac politická redaktorka, bolo v pondelok myslené žartom. Keďže pri tom bola celá redakcia, vieme svedomito vyhlásiť, že žart to celkom určite nebol. Skôr náš manažment asi prišiel na to, že sa to len tak bezdôvodne nedá. Od momentu, keď som žiadala tento pokyn aj písomne a médiá o tom začali písať, sa vyhlásenie postupne zmäkčovalo, až sa to zúžilo na to, že mám mať viac času a priestoru na overovanie faktov,“napísala Hanzelová na svoj profil na sociálnu sieť.

RTVS nie sú len redaktori spravodajstva, ale celá plejáda ostatných zamestnancov a známych tvárí. Aj ich sa dotýka celá vzniknutá situácia a majú na ňu svoj názor. Príkladom je moderátorka Dámskeho klubu Iveta Malachovská, ktorej sme sa opýtali, či taktiež pociťuje tlaky vedenia na svoju prácu.

„Nie, žiadne tlaky nepociťujem, mrzí ma, že sa v médiách prezentujú názory jednej skupiny. Považujem to za neprofesionálne. Celý život si ctím profesionalitu a nestrannosť, ktorá sa v súčasnosti v niektorých zložkách stráca. V našej práci by mala naďalej rozhodovať skúsenosť, kvalita, a nie emócie,“prezradila nám Malachovská. Rovnakú otázku sme položili aj jej kolegyni Soni Müllerovej.

„Som len pozorovateľka a to je celé. Žiadne tlaky, čo sa týka našej relácie, ne- vnímam. V Dámskom klube nič také nepociťujem, ani zásahy do relácie nie sú. Zuzanu Kovačič Hanzelovú vnímam ako ambicióznu novinárku. Je talentovaná a mladá, nemám k tomu viac čo povedať. K problémom interných zamestnancov sa neviem vyjadriť, keďže som externá zamestnankyňa,“ uzavrela stálica RTVS.

