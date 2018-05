Je rozhodnuté! Česko aj Slovensko spoznalo mená všetkých 10 finalistov SuperStar 2018. V nedeľu večer totiž po chlapcoch zabojovali aj dievčatá, a tak sa zoznam skompletizoval. Niektoré sa predviedli v skutočne vynikajúcej forme, no našli sa aj také, ktorým to vôbec nevyšlo.

A že o kom je hlavne reč? O poriadny trapas sa hneď na úvod postarala mladučká Zuzana Chalupová (19), ktorú verejnosť spoznala ako dievča, čo si odbehlo zo stužkovej. Celú šou totiž po krátkom privítaní odštartovalo spoločné vystúpenie semifinalistiek na čele s Adamom Ďuricom, čo bolo akosi nad jej sily. Výsledok? Jeho celoplošne preslávený hit Mandolína poriadne poplietla.

Spoločná pieseň s Ďuricom nevyšla všetkým. Foto: tv markíza

Keď prišla na rad Zuzanina pasáž, namiesto krásneho a sebavedomého spevu predviedla iba „hatlaninu". „Tuší, co příde po tom. Nikde si už počul o tom,"vysúkala zo seba vydesená maturantka, ktorá do slovenského textu priplietla aj češtinu. A že ani sama nevie, kde je sever, dala najavo aj výrazom tváre. Krivila ústa a zmätene tápala pohľadom. Napokon sa jej podarilo chytiť a zvyšok už za spolupráce ostatných dospievať.

Ups, tak toto Zuzane nevyšlo. Foto: tv markíza

Jediné šťastie, že Ďurica je profesionál a do kamery to nijako nekomentoval. A Zuzana? Tá si svoje renomé mohla napraviť aspoň v samostatnej piesni. V nedeľu večer sa predviedla s hitom Believe od Elly Henderson, no ani to jej príliš nevyšlo. „Máš naozaj krásnu farbu hlasu, nič nie je stratené, ale zatiaľ prevláda amatérska úroveň," zhodnotil Paľo Habera.







