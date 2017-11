Zuzana Šebová totálne znechutená zo svojho manžela: Neuveríte, ako ju Kubovčík trápi pred pôrodom!

Herec Michal Kubovčík (37) je známy predovšetkým svojím zmyslom pre humor. Paradoxne, jeho manželke Zuzane Šebovej (35) ním už miestami lezie na nervy.

Že to tak naozaj je, priznala samotná herečka počas svojho účinkovania v šou Nikto nie je dokonalý, kde sa včera večer objavila spoločne so svojím manželom. Zuzka bez okolkov priznala, že síce miluje imitačné schopnosti svojho Miška, sú momenty, kedy jej výsostne prekážajú. „Ja som veľká Miškova fanúšička, čo sa týka imitovania. Sú však osoby, ktoré sa v istých situáciách nehodia. Musela som Miškovi zakázať Ibiho Maigu,“ prezradila Zuzka so smiechom.

Zuzana Šebová prezradila, čím ju jej manžel vytáča do nepríčetnosti. Foto: TV JOJ

Ako ďalej dodala, Kubovčík sa jej Ibiho hlasom prihovoril v intímnej chvíli a vyznal jej lásku povestným šušlavým Maigovým "milujem ťa, Zuzanka". Vtedy si Zuzana povedala dosť! „Mám rada humor, som otvorená akýmkoľvek situáciám, no cez túto repliku z filmu som sa v niektorých ošemetných situáciách nevedela preniesť,“ zdôverila sa Zuzka. Na záver sa tak manželia dohodli, že dobrú noc bude Michal želať Zuzke výlučne svojím hlasom.