Zuzana Fialová pochovala svojho milovaného otca: Bolesť a beznádej na pohrebe!

Zuzana Fialová (44) momentálne prežíva najťažšie obdobie vo svojom živote. Uplynulý piatok jej milovaný otec, uznávaný a známy horolezec Ivan Fiala († 76), po namáhavej chorobe zomrel. V pondelok sa s ním herečka a najbližšia rodina naposledy rozlúčili.

Smútok, slzy a beznádej. To pociťuje herečka Zuzana Fialová, ktorá prišla minulý piatok o svojho milovaného otca. „Boli sme s ním do posledných chvíľ. Držal nás za ruky, keď zaspal obklopený svojimi láskami. To boli posledné slová,“napísala herečka krátko po jeho smrti na sociálnu sieť. Fialovej otec mal na svojom konte stovky výstupov nielen v našich Tatrách.

V Alpách vystúpil napríklad na pilier Veveričiek na Cima Ovest, absolvoval prvovýstup na Blaitiére. Liezol na Pamíre, v Nórsku, v Hidukúši, na Aljaške, v Andách. Fiala bol prvým horolezcom z Československa, ktorý vystúpil na himalájsku osemtisícovku Nanga Parbat spolu s Michalom Orolínom. V minulosti so svojou dcérou Zuzanou dokonca spolu moderovali reláciu Extrémne v horách.

Žiaľ, 13. júla podľahol zákernej chorobe. S horolezcom sa prišlo do bratislavského kremátoria v pondelok ráno rozlúčiť množstvo ľudí. Jeho dcéra, herečka Zuzana Fialová, znášala celý obrad veľmi ťažko a počas odchodu na jej tvári bolo vidieť obrovskú bolesť. Rovnako na tom bola aj jej sestra Renáta, ktoré si navzájom boli počas tohto ťažkého dňa veľkou oporou.

Na poslednej rozlúčke nechýbala ani najbližšia rodina. Foto: Vlado Benko jr.

