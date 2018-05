Zúfalý syn tragicky zosnulého Karla Svobodu († 68): Potrebuje peniaze, no dom smrti sa mu predať nedarí!

Petr Klein Svoboda (36), ktorý po otcovi, Karlovi Svobodovi († 68), zdedil dom, ho už dva roky nedokáže predať. Luxusnú vilu, v ktorej sa jeho slávny otec pred 11 rokmi zastrelil, stále nemá kupca. Svoboda mladší totiž súrne potrebuje peniaze.

Mladý Svoboda márne hľadá sponzorov, ktorí by jeho kontroverzný film o islame v strednej Európe financovali. „Rokujeme s Českou a so Slovenskou televíziou, máme aj privátnych sponzorov, ale je to veľký mešec na naplnenie,“ posťažoval sa v českom denníku Aha! Petr.

Tŕň z päty by mu mohol vytrhnúť kupec, ktorý by chcel kúpiť dom po slávnom skladateľovi. Nenašiel sa však ani po dvoch rokoch. Dvojposchodová vila v Jevanoch je aj pre skúseného makléra ťažký oriešok. Ak Petr nájde kupca na vilu, jeho problém s peniazmi na film bude vyriešený. No zatiaľ sa to nestalo.