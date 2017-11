Zo speváka Karla Štědrého (†80) sa stal boháč: Toto bol jeho recept na úspech!

Celý život sa venoval hudbe, ale uživil by sa aj ako podnikateľ. Muzikant Karel Štědrý (†80) dokonca rozbehol taký biznis, že sa z neho stal milionár. S čím obchodoval?

Ako spevák sa Štědrý preslávil najmä duetom s Waldemarom Matuškom Mám malý stan, alebo skladbou Milenci v Texaskách, ktorý naspieval s Josefom Zímom. No podobne ako iní, aj Karel Štědrý začal podnikať po nežnej revolúcii. Dostal nápad podnikať s automatmi na nápoje, ktoré u nás v tej dobe nikto nepoznal. "Rozbehol som sa do Rakúska a do Talianska, aby som zistil, ako to funguje. Potom som si požičal okolo 58 tisíc Eur, za ktoré som automaty kúpil. Za požičané peniaze som ručil dovezenými automatmi," prezradil v minulosti v českom Blesku Karel Štědrý.

Muzikant Karel Štědrý (†80) Foto: Facebook K.Š.

„V začiatkoch sme automaty spravovali sami. Cestoval som s handrami a taškou s ingredienciami," dodal Karel, ktorý firmu napokon predal v roku 2011. Vlastnil ju s ďalšími dvomi spolumajiteľmi, ktorí pochádzali z Francúzska. Zamestnávali okolo 80 zamestnancov.

Muzikant Karel Štědrý (†80) bol výborný kamarát s Gottom. Foto: Blesk

Napokon v utorok české média informovali, že Karel Štědrý (†80) po dlhej a ťažkej chorobe zomrel. Česť jeho pamiatke!