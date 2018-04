Známy slovenský herec ukázal novú frajerku: Kedysi chodil s Vittekovou a teraz zbalil túto sexi kosť!

Herec Michal Nemtuda, ktorý sa posledné roky venuje už oveľa viac réžii ako hraniu, tvoril v roku 2014 pár s Patríciou Vittekovou. Po ich rozchode sa však po boku žiadnej krásky neobjavil. Až doteraz! A novou frajerkou sa pochválil verejne na Instagrame.

Ako sa vlastne Vitteková a Nemtuda v minulosti spoznali? Patrícia si mladého sympaťáka prizvala na nakrúcanie prvého klipu k pesničke o svojom hlbokom súkromí a jejdruhý videoklip už Michal sám režíroval. Počas spolupráce pred kamerou zaujal Paťu malý herec natoľko, že sa rozhodla urobiť s ním istom lifestylovom magazíne, v ktorom už dávno nepracuje, veľký „iskrivý“ rozhovor. A od mája 2014 sa začal ich veľký románik. Oboch spojilo aj to, že Paťa sa spamätávala z neverného manžela Vitteka a Michal zas z toho, že jeho expriateľka Michaela Ngová sa objavila na známej českej porno stránke, kde sa, rovnako ako Plačková, nahá natierala olejom. „Prvýkrát som sa fotila nahá, tak mám z toho troška zvláštny pocit,“priznala. V rozhovore prezradila, že s nahotou problém nemá, keďže sa zvykne aj opaľovať bez plaviek, ale až do krajnosti by nezašla: „Nohavičky si vyzlečiem, ale neroztiahnem nohy,“ dodala. A hoci ona vtedy vehementne tvrdila, že ju oklamali, herec sa s ňou nemilosrdne rozišiel.

Michal Nemtuda zbalil túto sexi tmavovlásku. Foto: Instagram

Ani vzťah s Vittekovou mu však netrval dlho. No od ich rozchodu sa so žiadnou novou ženou po boku neobjavoval. Možno aj preto, že Michal veľa cestuje po svete, režíruje mnoho projektov a na novú lásku jednoducho nemal čas. Týmto dňom je však definitívny koniec. Režisér sa teraz pochválil krátkym videom na Instagrame, kde všetkým ukázal novú priateľku. ,,Magická hodinka s mojím magickým dievčaťom," napísal k videu. ,,Krásni ste, ľúbte sa," ,,Pasuje vám to," ,,Holúbkovia moji," ,,Krásni ste spolu," komentujú mu to ľudia. A my musíme uznať, že si Michal našiel skutočnú kosť, ktorú tentoraz nelovil vo vodách šoubiznisu.

