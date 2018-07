Niekto si rád zaspomína na školské časy. Pre slovenského herca Andyho Hryca (68) sú však nočnou morou. Spolu so svojou dcérou Wandou (40) bol hosťom v talkshow Fun rádia, kde prezradil, ako hrozne prežíval toto obdobie.

Andy neznášal školu, školské prostredie a práve preto sa nikdy ani neučil. Dokonca keď dostal ponuku vyučovať na konzervatóriu a VŠMU, odmietol to, pretože mu to prostredie nesedí. Jeho dcéra priznala, že keď našla jeho vysvedčenia, bola to pre ňu veľká zrada. Nevidela tam ani jednu jednotku, a začalo to už od základnej školy.

„Ja som svoje školské časy prevegetoval, nenávidel som školu, od začiatku po promóciu. Bol som ľavák a hyperaktívne dieťa a preto ma dali do školy už ako päťročného. V tom čase sa ľaváci nenosili, ten kto písal ľavou rukou, bol proste iný. Riešili to tak, že nám ľavú ruku vyväzovali za chrbát a bili nás pravítkom, aby sme písali pravou. Do školy som išiel stále so zúfalstvom,“ prezradil herec.

Herec Andy Hryc. Foto: JULIUS DUBRAVAY

Na vysokej škole ho dvakrát takmer vyhodili z disciplinárnych dôvodov. „Podarilo sa mi s božou pomocou zmaturovať a profesor Ladislav Chudík vo mne objavil nejaký talent, tak ma prijal na vysokú školu. Napriek tomu, že som bol dvakrát podmienečne vyhodený z disciplinárnych dôvodov, tak ma tam proste nechali, lebo si mysleli, že by to bola škoda.“V tomto období mal povesť burliváka, rád oslavoval a viedol bohémsky život. „Bol som mladý a v tej mojej školskej hlúposti som si myslel, že herectvo je o tom, že budem slávny, budem mať peniaze, baby a všetko čo s tým súvisí. Ale nie je to pravda,“ zasmial sa úspešný herec.