Známe jojkárske tváre majú jasno v tom, čím obdarujú svojich najbližších: Týmito darčekmi zabodujete

VIANOCE sú za rohom a ak si ešte stále lámete hlavu nad tým, čím potešiť svojich najbližších, máme pre vás riešenie. Obdarujte ich netradičným darčekom. Presne tak, ako to robia známe osobnosti z televíznych obrazoviek.

Kristína Greppelová

herečka

Vianočnú známku podľa mňa ocení každý vodič. A zvlášť môj otec sa tomuto darčeku vždy teší, lebo veľa cestuje. Kupujem inak väčšinou praktické darčeky. Napríklad niekoho obdarujem desiatimi vstupenkami do kina. Človek môže ísť do kina kedy chce, na čo chce a môže to využiť po celý rok.

Kristína Greppelová Foto: tv joj

Ján Mečiar

moderátor

Sovy ma fascinujú už veľmi dlho. V slávnom seriáli Twin Peaks odznela veta: „Sovy nie sú tým, čím sa zdajú byť“, a to ich podla mňa presne vystihuje. Sú záhadné, dôstojné a človek má pri nich pocit, že vedia niečo viac, ako dávajú najavo. Veľmi by sa mi páčilo, keby som ich mohol chovať v záhrade. Ale voľne pustené, nie v klietke. Bohužiaľ, nemám na to čas, takže ich obdivujem len takto z diaľky a pri fotení.

Ján Mečiar Foto: tv joj

Milan Junior Zimnýkoval

moderátor

Pravdepodobne mám nejakú formu obsesie. Vždy som miloval šály. Asi preto, že mama ich plietla. Nie je nič lepšie, ako vyvoňaný šál po aviváži. Svojich blízkych inak zvyknem obdarovať niečím z prírody. Napríklad herbárom s venovaním alebo príveskom z orecha či makovičky. Kedysi som sa montoval do ľudovej výroby a vyrábal kožené náramky.

Milan Junior Zimnýkoval Foto: tv joj

Milan Ondrík

herec

Myslím si, že napriek tomu, že ľudia na Slovensku sa sťažujú, majú už všetko. Omnoho väčší darček a nemyslím si, že je to klišé, je, keď niečo vyrobím. Príde mi to veľmi symbolické, že sám napečiem koláčik a darujem ho. Ten čas, ktorý strávim pri tej práci, venujem tým ľudom, pre ktorých to robím. To znamená, že si na nich spomeniem.

Milan Ondrík Foto: tv joj

Alena Ďuránová

herečka

Vysvetlenie, prečo som si vybrala spoločenské hry, je veľmi jednoduché. Vždy keď niekomu darujem spoločenskú hru, tak sa hneď ozve, kto si zahrá. Hneď sa otvorí, naleje sa vínko a pre mňa je to taký symbol združovania a spájania rodiny. Napríklad moja dcéra teraz frčí na Človeče, nehnevaj sa a pexese. Učíme sa prehrávať. Ide to trošku ťažko a je to veľmi zábavné. S bratom máme ešte jednu tradíciu. Kupujeme čo najväčšiu blbosť. A väčší frajer je ten, kto kúpi najväčšiu blbosť za čo najmenej peňazí.