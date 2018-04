Známa speváčka tají ROZVOD: Krach manželstva po 10 rokoch!

Dlho popierali, že sa ich manželstvo dostalo so slepej uličky. Podľa českého Blesk je však už definitívne v troskách. Nielen že Bára Basiková (55) a Peter Polák (39) nebývajú spolu, ale najnovšie došlo k tomu najhoršiemu.



Poriadne to medzi nimi začalo škrípať už pred dvomi roky. Napriek tomu to skúšali a pred okolím hrali hry - všetko je v poriadku, máme sa dobre. Svoje prípadné hádky nechávali za zatvorenými dverami. "Mám sa skvele, práve mi vyšlo nové CD a je to je tak jediné, čo vám môžem povedať,"odpovedala Bára v českom Blesku na otázku, či je doma všetko v poriadku.

No podľa dobre informovaného zdroja by sa mohol pár stretávať na súde, ak už nie sú náhodou rozvodové papiere podpísané. „Rozvodový proces prebieha, je možné, že sú obaja už rozvedení. Peter sa od Báry odsťahoval a býva v prenajatom byte. Stretávajú sa iba, pokial ide o syna. Robia všetko pre to, aby to na neho malo čo najmenší dopad," prezradil českému Blesku zdroj z okolia speváčky.

Bára Basiková Foto: facebook

Polák toto všetko síce nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „O svojom súkromí hovoriť nebudem,“ odpovedal Peter na otázku, či sa s Basikovou rozvádza. Napriek všetkému sa snaží byť vzorný otec a chce sa pravidelne stretávať so synom Theodorom (9). Stále preňho chodí do školy.

Basiková s Petrom Polákom. Foto: archív Blesk.cz

Basiková pred rokmi zapierala aj samotnú svadbu. Dvojica si snubné prsene vymenila pred 10 rokmi na hrade Bouzov. Speváčka vtedy z hradu spravila nedobitnú pevnosť, najala si ochranku a chcela, aby všetko prebehlo v tajnosti. Svoju, v poradí tretiu svadbu, vychvaľovala a prezradila, že bola najkrajšia a zároveň aj najdrahšia.

