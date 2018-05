Zdena Studenková takáto úprimná ešte nikdy nebola: Priznala, čo jej Braňo vyslovene ZAKAZUJE! A týka sa to mladých mužov!

Do jojkárskej relácie Inkognito nepochybne patria nielen glosátori, moderátor Vlado Voštinár (53), ale vždy aj tajný hosť. A práve pri jeho hádaní všetkých totálne pobavila herečka Zdena Studenková (63) svojím zákazom, ktorý má doma od svojho partnera, hudobníka Braňa Kostku (46).

Napriek tomu, že medzi Zdenou Studenkovou a jej priateľom Braňom Kostkom z hudobnej skupiny Fragile je 17-ročný vekový rozdiel a ich láske zo začiatku nikto neveril, dvojici to stále klape a pár tvoria už 23 rokov.

Pri hádaní tajného hosťa, ktorým boli dvaja moderátori Novej záhrady Martin Čurda a Fero Laššák a glosátori ich dlho nevedeli uhádnuť, Michal Hudák navrhol, aby sa ich Zdenka opýtala, či majú na seba kontakty.

Studenková svojím vyjadrením všetkých prekvapila. Foto: tv joj

„Ja? Ja na mladých mužov nemám v telefóne čísla. Mám to od Branka (Studenkovej partner, pozn. red.) zakázané,“šokovala svojím vyhlásením Studenková, ktorá tým pobavila všetkých hostí. „Jáááj, od Braňa, čiže od mladého muža,“ zareagoval so smiechom v hlase Hudák. „No, pozor, jemu už na futbale hovoria ujo, dosť ho to uráža,“ ukončila túto veselú debatku Studenková.

