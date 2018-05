Závažné rozhodnutie lekára Laurinca z Rozborilovho Siedmeho neba: Konečne urobí TO, na čo mesiace čakal!

Ľubomíra Laurinca (61) pozná celé Slovensko ako lekára z dojemného príbehu relácie V siedmom nebi. Po tom, čo mu pomocnú ruku podal Vilo Rozboril (51) a profesor Vladimír Krčméry (57), sa však opäť dostal do problémov. Z tých sa však napokon dostal vlastnými silami.

Spomínaná pomoc od Vila Rozborila a profesora Krčméryho spočívala v tom, že Laurinec sa dostal do zahraničia, kde mohol opäť pracovať ako lekár. Najviac sa mu páčilo v africkej Rwande. Odtiaľ sa však po skončení svojej misie vrátil a k ďalšej práci sa už nedostal. Prerušil svoje kontakty s moderátorom a neozval sa ani Krčmérymu.

Ľubomír Laurinec sa po návrate z Afriky ubytoval v azylovom dome v Malackách. Foto: Martin Domok

Koncom minulého roka to s Laurincom nevyzeralo najlepšie. V čase, keď sa o ňom nakrúcala reportáž, bol bezdomovcom a po roku nebol ďaleko od toho, aby sa ním stal opäť. Našťastie však mal ešte nejaké našetrené peniaze, za ktoré si dokázal zaplatiť ubytovanie v azylovom dome v Malackách. Tam však bolo podľa jeho slov bývanie otrasné, dokonca ho porovnával s väzením, v ktorom kedysi sedel.

Už počas nášho minuloročného rozhovoru sníval Laurinec len o jedinom - našetriť si peniaze na jednosmernú letenku do Rwandy a odísť späť tam, kde si to obľúbil. Zamestnal sa ako vrátnik v Malackách a peniaze si poctivo odkladal. Po niekoľkých mesiacoch je zdá sa dnes blízko k svojmu vytúženému cieľu. „Pohodička. Už mám na letenku. Pekný večer, slúžim,“napísal nám včera vo večerných hodinách. Zdá sa, že práca lekára v zahraničí je skutočne to jeediné, čo urobí Ľubomíra Laurinca skutočne šťastným.

