Z tohto mrazí! Otec rodiny sa obesil presne na Vianoce na vchodových dverách! Našiel ho 12-ročný syn! Urobil to ako darček pre deti

Vianoce sú sviatky rodiny, pokoja, mieru a všetci sa na ne každý rok tešíme. Pre Martinu zo Spišskej Belej a jej piatich synov sa pre strašnú tragédiu z minulého roka stali hotovým hororom. Zapríčinil to ich otec a manžel, ktorý sa rozhodol skoncovať so svojím životom práve na Štedrý deň.

Muž, ktorý holdoval alkoholu, sa obesil na vchodových dverách jednoizbového bytu. V tom žili všetci spoločne. Jeho telo našiel len 12-ročný Erik.

Otec rodiny sa obesil minulý rok na Vianoce. Foto: TV JOJ

„Tu zomrel otec. Na týchto dverách... Ráno som sa zobudil, robil som si kávu. Čakal som, kým mi zovrie voda v kuchyni a brat šiel na záchod. Otvoril dvere a už som len počul krik, že otec sa nám obesil. Vybehol som spoza neho, zdvihol som ho a kričal som na Dominika, nech mi prinesie nôž, že ho odrežem. Odrezali sme ho, položili sme ho tu na zem, dali sme mu dole šnúrku z krku, ale už mal len kŕče v rukách,“ povedal o najhoršom dni svojho života najstarší syn Kristián. Spolu s mamou sa domnievajú, že samovraždu plánoval už niekoľko mesiacov dopredu.

Obeseného otca našiel len 12-ročný Erik. Foto: TV JOJ

„On mi niekedy v auguste, keď bol v nemocnici, volal, že tento rok dostaneš krásny darček pod stromček. Už to mal naplánované dopredu. Vianoce sme celé preplakali,“ zaspomínala si so slzami v očiach Martina, ktorá s mužom rozhodne nemala na ružiach ustlané. „Život s ním bol dobrý aj zlý. Z každej práce ho vyhodili kvôli alkoholu. Popíjal, vybavoval si maródky a ja som chodila do práce. On mal psychoafektívnu poruchu, ale žiaľ Bohu, lieky nebral, ale pil,“ zaspomínala si mama Martina.

Život tejto rodiny skomplikovalo aj jej onkologické ochorenie, ktoré jej zistili po pôrode najmladšieho synčeka. Ako to už v takto oslabených rodinách býva, peňazí rozhodne nemajú nazvyš. Navyše, byt, v ktorom žijú, je hygienicky nevyhovujúci. Steny pokrývajú plesne, dovnútra fúka. Je teda jasné, že Siedme nebo nepripraví tejto rodine len náhradné Vianoce. Šokujúci príbeh uvidíte už túto nedeľu na Jojke.

