Youtuber Mako zo Siedmeho neba otvorene o chorobe, úspechu a neprajníkoch: Kamaráti sa mi nikdy nevysmievali!

Prešovčan JÁN MARTIN HIRKA, známy však ako MAKO (12), sa narodil s lámavosťou kostí a je pripútaný na invalidný vozík. Po tom, ako sa objavil v jojkárskej relácii V siedmom nebi, získal si mnoho fanúšikov. Dopomohol mu k tomu aj moderátor Matej Sajfa Cifra (38). Mako nám porozprával o svojich obmedzeniach a o tom, či sa stretol aj s neprajníkmi.

Mako, zmenila ti nejako relácia V siedmom nebi život?

Tak určite mi to uľahčilo môj pohyb po byte a po meste a do školy, čo sa týka vozíka. Čo sa týka života, tak ma viac ľudí spoznáva, ale beriem to normálne a držím sa tak ako predtým.

Považuješ sa za slávneho youtubera?

Nie, nie. Stále ma to baví a jasne, že ma poteší záujem ľudí o moje videá a povzbudzuje ma to do ďalšej práce.

Na svojom kanáli máš niekoľko videí. Ako dlho ti trvá natočiť jedno? Je s tým veľa práce?

Video natočím celkom rýchlo, no najviac práce a času mi zaberá samotný strih videa. Ďalej je potrebný aj nápad a námet a samotný výber hudby a efektov.

Stal si sa najobľúbenejším youtuberom za rok 2017 a získal si cenu Telkáč roka. Kde máš vystavenú sošku a čo pre teba znamená?

Samotná cena ma veľmi potešila a, samozrejme, je to aj zaväzujúce do ďalšej mojej tvorby. Určite mi pomohla aj relácia V siedmom nebi, Sajfa a pán prezident, a v neposlednom rade aj Vilo. Sošku mám na stolíku pri ostatných oceneniach za Bocciu a dresy futbalistov atď.

Trpíš extrémnou lámavosťou kostí, a teda máš isté obmedzenia v živote. Čo ti najviac chýba alebo prekáža, že nemôžeš robiť?

Neznášam, keď niekde chcem ísť a predo mnou sa zjavia schody a bezbariérový prístup tam nemajú. Určite by som hral futbal, hokej a mám aj sny, že sa mi sníva, ako behám, chodím, hrám futbal a všetko, čo chcem.

Jojkárska relácia V siedmom nebi mu pomohla a zmenila tak život. Foto: tv joj

Srší z teba obrovský optimizmus a energia. Odkiaľ ju čerpáš a ako je možné, že máš stále úsmev na tvári?

Celú silu a energiu čerpám z mojich blízkych v rodine, ale už aj od ľudí, čo mi píšu a podporujú ma a snažím sa to odovzdať a posúvať ďalej medzi ľudí. Pevne verím, že sa mi to darí (úsmev). Stále treba byť pozitívny a silný a dobre naladený. Každý deň ďakujem Bohu a prosím ho o super pohodičku a energiu do nového dňa.

Bývaš niekedy aj smutný alebo sa niekedy aj trápiš?

Určite ako každý, aj ja mám také dni, no vtedy tu mám svojich najbližších a oni ma stále podržia.

Si v kontakte s Vilom Rozborilom alebo so Sajfom, ktorí ti pomohli zviditeľniť sa?

Áno, sme v kontakte a sami mi povedali, že sa môžem kedykoľvek na nich obrátiť, ak budem niečo potrebovať. Je to super, aj teraz som bol po Telkáči na obedík s Vilom a jeho Sandrou. Bolo to super.

Na svojom kanáli máš vyše 100-tisíc odberateľov. Je medzi nimi aj tvoja frajerka?

Určite áno, a nie jedna (úsmev).

Aké dievčatá sa ti páčia? Aká by mala byť tvoja frajerka?

Určite by to malo byť dievča (úsmev).

So Sajfom a s jeho manželkou Veronikou je veľmi dobrý kamarát. Foto: archív MakoSk

Stretol si sa už aj s neprajníkmi?

Áno, stretol, ale skôr iba cez internet, osobne nie. Väčšinou to prečítam, zasmejem sa na tom a hodím to za hlavu, lebo na každý negatívny postoj si prečítam iks ďalších pozitívnych.

Vysmievali sa ti niekedy kamaráti za niečo?

Kamaráti nie, ani o tom neviem. Jedine, že by to bolo za chrbtom, ale tomu neverím, mám dobrých kamošov.

Prezraď na seba tri veci, ktoré sme o tebe ani len netušili.

Mám fóbiu zo zvieratiek, ktoré sa rýchlo pohybujú. Neznášam, keď ma ľudia vnímajú ako malého chlapčeka a ja neviem, ako im to vysvetliť, lebo ich nechcem uraziť. A neviem, či som to už niekde spomínal, ale milujem halušky na akýkoľvek spôsob.

Opíš mi svoj deň.

Môj deň je ako každého 12-ročného chlapca, až na ten pohyb a na to, že pri sebe potrebujem nejakú pomoc inej osoby. Inak sa nevnímam ako nejaký iný (úsmev). Výhodu mám v tom, že na počítači môžem stráviť oveľa viac času ako moji rovesníci, keďže mi to rodičia nezakazujú. Odkedy mám vozík, tak trávim oveľa viac času vonku ako predtým.

O čom snívaš, aké máš túžby?

Momentálne som v takom položení, že som spokojný a snívam ešte o novej super počítačovej zostave na stream a už si aj šetrím. Určite ten cieľ dosiahnem (úsmev).