Vybrali ste Miss SuperStar! Vyhrala kráska, ktorá na kastingu totálne pohorela!

Kastingy speváckej šou sú už dávno ukončené, no bola by veľká škoda, keby sme z tej hromady nádherných dievčat nevybrali jednu kráľovnú. Vy ste mali možnosť hlasovať v našej ankete a spomedzi desiatich krások ste vybrali tú, ktorá sa vám páčila najviac.

Urazená kráska

V desiatke najkrajších dievčat sa ocitli skutočné krásky. Niektoré ohúrili tvárou aj spevom, niektoré iba tým prvým. Medzi nimi bola aj dvadsaťročná Viktória Hrehová, ktorá sa na kastingu pochválila tým, že od malička vyrastala v New Yorku a v Amerike študovala aj spev. Dokonca nezabudla pripomenúť, že sa dostala aj na talentovú školu priamo na Manhattane.

No keď predstúpila pred porotu a spustila hit od Celine Dion My Heart Will Go On, štvorica ostala ako obarená. Žiaľ, v tom negatívnom zmysle slova. A hlavne Paľo Habera. ,,Už viem, prečo sa potopil Titanic,“ poznamenal znechutene a následne dodal, že v Amerike môže študovať spev úplne každý.

2. miesto Mariia: Krásna Mariia skončila na druhom mieste. Foto: Tomas Martinek

Stačí, keď rodičia zaplatia učiteľovi mastnú sumičku. Krásna blondínka sa pochopiteľne poriadne urazila a s mamou zhodnotili, že názor štvorice ich absolútne nezaujíma. Našim čitateľom však vôbec jej nepríjemný hlas neprekážal. Ohúrila ich jej krása a Viktória suverénne ovládla našu anketu a stala sa Miss SuperStar 2018.

Prevalcovala aj favoritky porotcov

Za sebou nechala aj také krásky, z ktorých mužská časť poroty takmer odpadla a počas ich spievania vôbec nedýchali. Druhá v poradí tak skončila dvojička Angeliny Jolie sexi Mariia a tretia nádherná Ester.

3. miesto Ester: Čitateľov ohúrila aj sympatická Ester. Foto: Jan Kroupa

