Víťaz Let`s Dance Vladimír Kobielsky exkluzívne: Kde minie peniaze z tanečnej šou?

Titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu šiestej série šou LET’S DANCE si vybojoval herec VLADIMÍR KOBIELSKY (42) a jeho tanečná partnerka DOMINIKA CHRAPEKOVÁ (24). Ako si spomínajú na tréningy, ktoré trvali dlhých desať týždňov, a aký vzťah medzi nimi vznikol?

Keď ste počuli vaše mená ako mená víťazov, čo vám ako prvé prebehlo hlavou?

V. K. Nechcel som tomu ani veriť a boli sme šťastní. Zároveň som mal pocit ako Forrest Gump, keď bežal vo filme a pridávali sa k nemu ďalší a považovali to za beh za mier, potom sa otočil a všetci čakali, že dá nejaké vyhlásenie a on povedal: „Som unavený a idem domov.“ Tak aj ja som unavený a idem domov. (úsmev). Ale sme plní úžasných emócií, že sa nám to podarilo. Bolo to náročné obdobie a niekedy som mal pocit, že som šiel až na dno svojich síl. Nedalo by sa to však zvládnuť bez podpory najbližších. Za čo teda ďakujem najmä svojej manželke.

D. CH. Bola som v šoku. Prvé minúty som tomu nemohla uveriť a možno to aj na mne bolo vidieť, lebo som nemala slová.

Čomu podľa vás vďačíte za výhru?

V. K. Asi tomu, že sme sa na nič nehrali. Keď sme išli do niečoho, išli sme do toho srdcom a povedali sme si, že buď to vyjde, alebo nie. Nebol v tom žiadny kalkul. Snažil som sa vždy všetko robiť tak, ako mi Dominika kázala, aby to bolo tanečne presné a vždy som sa snažil do toho vložiť aj herectvo. Možno toto bol základ úspechu.

D. CH. Veľa faktorov to ovplyvnilo. Tvorili sme super pár, ktorý bol vždy veselý a myslím si, že diváci cítili, že sme prirodzení, že do toho dávame radosť. A hlavne Vladko bol veľmi šikovný.

Budú vám chýbať tréningy? Čo budete bez nich robiť?

V. K. Budem sa venovať mojim najbližším, ktorí trpeli tým, že 4 mesiace som bol externista, a budem sa venovať natáčaniu seriálu Oteckovia a chcem sa venovať aj sám sebe. Chcem ísť do kina, posilňovne, kde ma čaká môj tréner. Mám plno plánov a chcem upokojiť svoj hektický život.

D. CH. Tancujem takmer každý deň, pretože aj vyučujem tance a dokonca mám aj inú prácu a aj študujem. Pri Let’s Dance som však vôbec nemala čas na súkromný život.

Ich prvý spoločný tanec, pred ktorým mali obaja obrovskú trému. Foto: Emil Vaško

Bude vám smutno za vašim tanečným partnerom?

V. K. Samozrejme. Dominika bola čistý človek s čistou dušou, úprimná a som rád, že práve ju som dostal. Je to spoločné víťazstvo. Som rád, že hviezdy to zariadili tak, že sme sa stretli a dobojovali do víťazného konca.

D. CH. Bude mi veľmi chýbať, pretože som bola veľmi vďačná za to, že som mohla tancovať práve s Vladkom. Okrem toho, že je výborný herec, je neskutočne úžasný človek a že som ho dostala, bolo to najväčšie šťastie. Verím, že naše kamarátstvo sa súťažou nekončí.

Plánujete nejako využiť to, čo ste sa naučili v Let’s Dance?

V. K. Áno. Ideme na Ples v opere s mojou manželkou, kde to adekvátne rozbalím. (smiech) Manželka je tanečne veľmi disponovaná, to znamená, že u nás som zatiaľ za kratší koniec ťahal ja. Ale po tejto súťaži sa to patrične zmení. (úsmev)

Čo najvtipnejšie sa vám stalo počas tréningov či priameho prenosu?

V. K. Že nás zavreli v Dance school, kde sme trénovali, a potom o polnoci sme museli vyvolávať, aby nás pustili z tanečnej sály domov. (smiech) To bolo najvtipnejšie. Nakoniec nás vyslobodil vrátnik, ktorý síce spal, ale vždy nám prišiel otvoriť. A veľmi ma prekvapilo, keď mi potom napísal esemesku: „Vladko, ty si to dal.“ Vážim si takých obyčajných ľudí, ktorí nám fandili a držali palce.

D. CH. Vlado má neskutočný zmysel pre humor a všetko dokáže otočiť na žart. Veľakrát som na tréningoch bola vytočená, povedal dve vety a ja som padla na kolená a plakala som od smiechu. S ním bola nonstop zábava.

Víťazstvo bolo pre oboch obrovským šokom a prekvapením. Foto: Martin Domok

Na čo by ste najradšej zabudli, čo sa týka Let’s Dance?

V. K. Po víťazstve sa mi spája len všetko krásne s touto súťažou a hovorím si, že aj všetky nemilé veci, ktoré sa nám stali, sa museli stať, aby sme sa dostali tam, kde sme.

D. CH. Myslím si, že nie. Na Let’s Dance budem spomínať len v dobrom.

Ako tanečný pár ste spolu strávili niekoľko týždňov. Aký vzťah vznikol medzi vami?

V. K. Veľmi príjemný vzťah vznikol medzi nami. Myslím si, že sme si porozumeli. Bolo by veľmi ťažké tráviť s niekým, s kým si človek nerozumie, toľké hodiny. Bola tá, ktorú som počúval, ktorá ma to musela naučiť, niekedy na mňa nakričala a vtedy som vedel, že musím byť ticho, o 5 minút sa ospravedlnila a išli sme ďalej.

D. CH. Sadli sme si aj povahovo. Veľa ľudí nás prirovnávalo, že sme ako otec a dcéra. Neviem, či by som to takto definovala, ale v každom prípade vznikol medzi nami veľmi priateľský vzťah.

Budete v kontakte aj po tejto súťaži?

V. K. Určite niekedy pôjdeme na kávu a v takom priateľskom kontakte zostaneme.

Manželka i dcérka ho podporovali aj počas priamych prenosov. Foto: Emil Vaško

Oslovil vás tanec až natoľko, že by ste v ňom chceli aj naďalej pokračovať vo voľnom čase, príp. zmeníte povolanie?

V. K. Povolanie meniť nechcem, ale tanec ma oslovil natoľko, že v ňom chcem pokračovať vo voľnom čase. Samozrejme, ak zase nejaký budem mať.

Žiarlila vaša manželka na tanečnú partnerku?

V. K. Je to obrovská česť, že všetky manželky to vzali s ľahkosťou a noblesou, pretože je to určite silná káva, keď niekto s niekým tancuje a trávi s ním intenzívne 4 mesiace a napriek tomu nám vedia vytvoriť teplo domova. Klobúk dolu, lebo neviem, či by som to dal v opačnom garde, priznávam sa.

D. CH. Nemám priateľa, čo vnímam aj ako výhodu, pretože som sa naplno mohla venovať tancu a nedochádzalo k žiadnym obmedzeniam.

Na čo ste mysleli tesne predtým, než ste šli tancovať? Mávali ste trému?

V. K. Pred prvým tancom by som najradšej utiekol z Incheby a netušil som, že sa to takto skončí. Teším sa.

D. CH. Úplne najväčšiu trému som tiež mala pred naším prvým výstupom, pretože sme tancovali v prvom kole ako prví a pamätám si, ako režisér povedal „ešte 10 sekúnd“ a vtedy som sa úplne celá triasla a povedala som si: A je to tu, už niet cesty späť.

Radosť z víťazného tanečného páru mali všetci súťažiaci. Foto: Martin Domok

Brali ste si k srdcu hodnotenia porotcov?

V. K. Niekedy áno, niekedy nie. Keď nás to malo motivovať, aby sme boli lepší, tak sme sa z toho poučili. Ak sme dostali záporné hodnotenia, nič som si z toho nerobil, aby nás to nedemotivovalo.

D. CH. Bez nich by to rozhodne nebolo ono. Brala som to ako ich názor.

Dotklo sa vás niekedy nejaké hodnotenie alebo prekvapilo vás?

V. K. Snažil som sa aj negatívnu kritiku brať s úsmevom a niekedy ma potešilo, keď nás pozitívne hodnotili. Zistil som, že hlas porotcov bol hlas ľudu, pretože keď som šiel na druhý deň do práce nakrúcať Oteckov, tak ľudia mi hovorili presne to isté čo porotcovia.

D. CH. Snažili sa hovoriť vždy k veci. Často boli veľmi milosrdní, inokedy zase povedali aj to, čo nemuseli, ale to všetko patrí k tomu. Je to šou.

Za každý postup ste dostávali istý honorár. Ako ho plánujete využiť?

V. K. Plánujem si ho užiť s rodinou. Honorár zaradím do bežných výdavkov.

D. CH. Keď príde niečo, do čoho by som chcela investovať, tak využijem tieto peniaze. Zatiaľ som nad tým ešte nepremýšľala.