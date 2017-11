Víťaz Let's Dance Vladimír Kobielsky: Veľké tajomstvo jeho výhry! Toto Deák nerozdýcha!

Tanečná šou Let’s Dance je na konci. Novým kráľom tanečného parketu sa stal herec Vladimír Kobielsky (42) s tanečnicou Dominikou Chrapekovou. Pre niekoho možno šok, keďže od začiatku bol horúcim kandidátom skôr sexi Braňo Deák (35) s dráždivou partnerkou Dominikou Roškovou. Výsledky hlasovania vás však poriadne prekvapia!

Braňo Deák hviezdil z kola na kolo. Každý tanec mu sadol ako uliaty a neustále predvádzal na parkete hotové divy. Porota ho chválila do nebies a jeho tanečná partnerka Dominika Rošková od začiatku neskrývala odhodlanie stať sa absolútnym víťazom.

V dokrútke o tom často hovorila a bolo očividné, že obom na tom nesmierne záleží. Možno aj preto mali často choreografie, ktoré hraničili s poriadnou erotikou. Krásku obliekali do úsporných sexi kostýmčekov a horúca atmosféra sa dala na parkete doslova krájať.

No vždy predviedli bezchybné čísla, za ktoré si vyslúžili standing ovation a boli jasnými favoritmi. Na druhej strane víťaz Vladimír Kobielsky pôsobil od začiatku úplne iným dojmom. Skromný a pokorný herec si vyberal so svojou tanečnou partnerkou úplne odlišné choreografie.

Aj nimi si však získal srdcia divákov a poroty. Zuzana Fialová hneď v druhom kole dokonca povedala, že to vyhrá. Keď v nedeľu večer zaznelo ich meno, Kobielsky sa od dojatia rozplakal a rovnako na tom bola aj Chrapeková, ktorá bola na Vlada veľmi hrdá.

Favorizovaní Rošková a Deák skončili ďaleko za víťazom súťaže. Foto: Martin Domok

No ako to už býva zvykom, po šou sa našli takí, ktorí sa tešili, že kráľom parketu sa stal Kobielsky, ale aj takí, ktorí nadávali, že to je nefér a vyhrať mal Braňo. Ako sa nám však podarilo zistiť, hoci v ankete na markizáckej stránke cez víkend vyhrával Deák, národ sa nakoniec jednoznačne zhodol.

„Rozdiel medzi víťazom Vladom Kobielskym a druhým Braňom Deákom bol markantný, teda o žiadnom tesnom víťazstve v tomto prípade nemôže byť ani reč. Išlo o rozdiel tisícky hlasov,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja.