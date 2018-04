Vinczeová to v ChartShow poriadne schytala: Škaredý podraz od kamaráta! A môže za to Alagič

Keď sa verejnosť dozvedela, že súčasťou SuperStar bude moderátorka Jasmina Alagič (28), okamžite sa začalo s porovnávaním. Adela Vinczeová (37) bola totiž roky neodmysliteľnou súčasťou speváckej šou a jej náhradníčka skončila pod drobnohľadom všetkých fanúšikov. No vo včerajšej ChartShow sa to akosi vymenilo.

Keď Jasmína vstúpila do štúdia ChartShow, strhla na seba všetku pozornosť. Hlavne však zaujala Adyho Hajdu. Ten ju začal skúmať do najmenších detailov a ocenil najmä jej krásu. „Prepáč, že ťa prvýkrát vidím. Ale strašne sa mi páčiš,"koketoval herec a nezabudol opomenúť ani Adelu. No nič pekné to nebolo. Doslova na ňu vybľafol: „A ty už môžeš ísť domov," zabával sa Hajdu.

Ešteže Vinczeová pozná zmysel pre humor a na jeho nemiestnej poznámke sa zasmiala. „Dobre," odvetila moderátorka. No Jasmina hrala prím aj naďalej. O niečo neskôr sa totiž rozoberal zips na Adeliných šatách, no taktiež iba chvíľu. Potom sa všetci, vrátane Vlada Kobielskeho, sústredili na krásnu modelku. Lepšie povedané na jej oblečenie. „Ja som dostala tú informáciu, že budem s tebou, a preto som si dala taký overal, ktorý je ťažko rozopínateľný,"odpovedala Alagič na zvedavé otázky glosátorov, ktorých zaujímalo, ako sa to oblieka, ako do neho vhupla a hľadali zapínanie.

A čo na to Adela? Skonštatovala, že sa akosi zabudlo na pointu večera- Najväčšie cover hity. A na rad prišla aj táto téma. Jasmína sa priznala, že je príjemné, keď ju niektorí považujú za Vinczeovej cover verziu. „Viem kde, z čoho to vzniklo. Ale žijem s tým fajn," zhodnotila Alagič, ktorá sa však považuje za „na prd cover".

