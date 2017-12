Viktor Vincze opäť verejne šokuje: Zakázali mu sex s manželkou Adelou?

Viktor Vincze (26) je ženatý so známou moderátorkou Adelou Vinczeovou (37) od júna tohto roku. No obaja sa už nebránili počať spoločného potomka.

Adela Vinczeová sa s otázkou, kedy bude mať dieťa, často stretávala ešte počas predchádzajúceho vzťahu s tanečníkom Petrom Modrovským. Otázky o tom, kedy bude tehotná, neutíchli ani teraz pri jej manželovi Viktorovi Vinczem, naopak, známej dvojici ju takmer denne niekto pokladá. Markizácky moderátor sa pred pár dňami rozhodol vyjsť s pravdou von a verejne vyhlásil, že problém je u neho. Jeho spermie totiž hraničia s neplodnosťou.

Viktor a Adela krátko po tom, ako spolu začali randiť. Foto: instagram/Viktor Vincze

"Problém otehotnieť pritom nie je ženský problém. Je to problém párov. A stále častejšie ho treba riešiť na strane muža. Toto je aj náš prípad. Kvalita a počet spermií sa u mňa blíži k hranici neplodnosti. Tiež som bol prekvapený. 26 rokov, štandardná postava, striedmy pohyb, kde-tu nejaké pivo, žiadne drogy. Zdravý, mladý človek - súdili podľa prvého dojmu v rámci konverzácií aj náhodní lekári. Prečo teda moje telo produkuje tri krát menej spermií na mililiter ako je hraničné minimum podľa Svetovej zdravotníckej organizácie?" napísal pred pár dňami Vincze verejne na svojom Facebooku. Urobil tak po tom, ako absolvoval potrebné vyšetrenia, či je plodný. "Vnímal som to hlavne ako sklamanie pre ženu, s ktorou žijem," prezradil v rozhovore pre denník SME Vincze, ktorý sa netají tým, že po tomto verdikte lekárov bol Viktor niekoľko dní zdrvený.

Lekári mu následne naordinovali zmenu životosprávy, cvičenie, žiadny alkohol a voľnejšiu spodnú bielizeň. Zhruba o tri-štyri mesiace sa podľa spomínaného denníka podrobí vyšetreniam znova, aby sa zistilo, či v jeho tele došlo k nejakej zmene. A ako je to so sexom? Má sa známy markizák v tomto období zdržiavať sexuálnym aktivitám?

"Do sexuálnej abstinencie to absolútne nešlo. Nikdy mi to priamo neprízvukovali. Ale hovorili mi o tradičných veciach ako zdravo žiť, lebo všetko má vplyv na plodnosť. odkedy mi to povedali, už nepijem nič. Ani pivo si nedám večer, čo predtým bolo úplne bežné. Vôbec nefajčím. Chodievame cvičiť s manželkou," povedal pre denník SME.