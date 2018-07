Veta, ktorá hovorí za všetko? Už pred 4 rokmi to dala Saganova Katka jasne NAJAVO! Je TOTO skutočný dôvod rozchodu?

Peter Sagan všetkých doslova šokoval! Po 11. etape zavesil na Facebook status o tom, ako sa rozišiel so svojou manželkou Katarínou, s ktorou je ženatý necelé tri roky a majú 9-mesačného syna Marlona. Mnoho ľudí tomu stále nechce uveriť a pýtajú sa, čo je skutočne za ich rozchodom. Niektorí to zvaľujú na inú ženu, ďalší na maniere jeho manželky a tí ostatní dokonca tvrdia, že kráska už akosi nezvládala to, že šport bol pre neho vždy takmer na prvom mieste. Vety, ktoré vyslovila ešte v čase, keď boli čerství zaľúbenci, hovoria jasnou rečou...

,,Po dlhom a dôkladnom rozhovore sme s Katkou dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, ak by sme ako pár skončili. Cítime, že by sme mali pokračovať v našich životoch ako dobrí priatelia a obaja súhlasíme, že je to správne rozhodnutie,"napísal Sagan včera večer na Facebooku. Minulý rok v októbri sa im narodil synček Marlon, no zdá sa, že ani ich najväčší poklad ich spolu neudržal. ,,Zaľúbili sme sa do seba, prešli sme fantastickú cestu a dostalo sa nám požehnania v podobe krásneho syna Marolona. Katka je dôležitou súčasťou môjho života, podporovala ma počas všetkých tých rokov v mojej profesionálnej kariére a je skvelou matkou. Necítime k sebe nič zlé, iba pôjdeme svojou cestou so vzájomným rešpektom," šokoval náš najobľúbenejší športovec.

Takto vychudnuto dnes vyzerá manželka Petra Sagana. Foto: INSTAGRAM

Ako priniesol portál šport24, pred pár dňami sa na Tour de France vynorili špekulácie, že Sagan by mohol mať románik s mladou Nemkou Lindou Odehovou, ktorá ho vyčkávala pred autobusom. Tá ho čakala aj v cieli deviatej etapy, v ktorej Sagan nakoniec skončil na piatom mieste. Ťažko teda povedať, či išlo iba o vytrvalú fanúšičku alebo si skutočne zaumienila, že Sagana zbalí.

Všetci sa pýtali, kto je tá sexi blondínka? Fanúšikovia, ktorí stáli okolo tímového autobusu Bora-Hansgrohe sa nevedeli vynadívať. Za páskou, kde sa dostanú len jazdci a členovia tímu stála neznáma kráska. Tá čakala, kedy vyjde hviezdny Tourminátor von.<br /> Foto: Martin Domok

No ďalší hovoria o tom, že dvojica sa odcudzila aj po tom, čo Katke začalo postupne prekáťaž, že Peter je stále preč. „Obdivujem Katku, ako to všetko s našim synom zvláda aj bezo mňa. Marlon je sila, ktorá ma tlačí vpred počas pretekov,“ opakoval v posledných mesiacoch veľmi často rodák zo Žiliny. A že to môže byť skutočne dôvod rozchodu, svedčia aj slová Katky, ktoré Petrovi adresovala ešte v roku 2014 na Tour De France. ,,Aj Peter na to víťazstvo čaká, ale ja hovorím, že to nie je to najdôležitejšie na svete, takže... Keď to nevydá, tak to nevydá, ale ak to vydá, tak bude veľmi rád. Dúfam, že sa mu to podarí. Mňa by potešilo to, ak by bol on spokojný a aby bol rád, aj keď prehrá alebo vyhrá a uvedomil si, že to nie je úplne to najpodstatnejšie a že sú aj iné veci v živote,"povedala vtedy otvorene v rozhovore pre TA3, čím dala jasne najavo, aké priority boli pre Petra zrejme vždy na prvom mieste. Žeby toto bolo skutočným dôvodom ich rozchodu?

