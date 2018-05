Jojkár Ján Mečiar (46) patrí medzi obľúbené tváre televízneho spravodajstva. Je to zaručene aj tým, že za tie roky prinášal množstvu priaznivcov zaujímavé a nové informácie. Aj keď si pred necelým mesiacom vypočul nepríjemnú správu, že musí odísť zo slovenského rozhlasu, kde spolupracoval na relácii o vede a technike, najnovšie sa na neho opäť usmialo šťastie.

Noviny na Jojke si diváci bez ostrieľaného moderátora Jána Mečiara nevedia už ani predstaviť. No skalných priaznivcov si rozhodne nezískal iba kvôli práci v televízii. Moderátor bol dlhé roky aj súčasťou rádiového sveta, kde sa poslucháčom pravidelne prihováral v relácii Spektrum, ktorú roky vysielal Slovenský rozhlas.

Mečiara vyhadzov zo Slovenského rozhlasu dosť prekvapil. Foto: archív

No začiatkom apríla už viac Mečiarov hlas počuť nebolo. Zaujímalo nás, čo sa stalo. „Vyhodili ma,“ bez okolkov nám prezradil Mečiar, ktorého nečakaná výpoveď totálne zaskočila. „Bolo by dobre opýtať sa priamo v Slovenskom rozhlase, ale mne to zdôvodnili tak, že nepotrebujú ľudí z komerčných médií. Do 8. apríla som ešte pracoval, no odvtedy už nie. Aj to píše niekto iný a aj to načítava niekto iný. Aj keď to načítavanie je už len detail. Ja som si tu reláciu robil vždy sám,“ pokračoval sklamaný moderátor.

Moderátor Ján Mečiar. Foto: Tv Joj

Dnes však už Mečiar zúfať nemusí. Televízia JOJ mu pripravila úplne nový rozmer programu a to reláciu Spektrum Jána Mečiara. "Každý pracovný deň vám Jano Mečiar prinesie dávku zaujímavých informácií z nášho i iných svetov. Nové technológie, vzdialené galaxie, medicínske zázraky....a asi milión ďalších vecí o tom, čo sa v budúcnosti možno stane prítomnosťou," uvádza web televízie JOJ.

Relácia stihla odvysielať už dve časti a to 15.5. na tému - YouTube, Justiniánsky mor a hľadanie mimozemských civilizácii a v stredu 16.5. na tému - Pitie kávy počas tehotenstva, dron nad Marsom, portugalský park tmavej oblohy. Nielen fanúšikovia, ale aj samotný Mečiar sú určite nadšení z jojkárskej novinky, ktorá takto môže nadviazať na pôvodný formát relácie.

