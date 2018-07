Vďaka Oteckom si Marek Fašiang poriadne pomastí vrecká: Nový lukratívny flek za tisícky eur! A tento herec mu musel ustúpiť

Meno Marek Fašiang (32) bolo ľuďom dlhé roky známe iba vďaka dabingu. Prepožičal hlas aj Harrymu Potterovi, no aký to je fešák, mnohí diváci ani len netušili. Prišiel však seriál Oteckovia, kde mu Markíza ponúkla jednu z hlavných úloh. A odvtedy nastal okolo neho hotový boom! Rozišiel sa s dlhoročnou frajerkou, nabalil si sexi modelku a najnovšie? Dostal nový lukratívny flek!

Markíza trafila začiatkom roka novinkou Oteckovia do čierneho. Denný seriál o živote štyroch kamarátov, ktorých hrajú Vlado Kobielsky, Filip Tůma, Braňo Deák a Marek Fašiang, si okamžite získal množstvo fanúšikov. Pozerajú ho deti, tínedžeri, ich rodičia a aj staršia generácia.Seriál spôsobil taký ošiaľ, že oň prejavil záujem aj sexsymbol Ján Koleník, ktorý od ďalšej série posilní oteckovský tím.

A práve Oteckom môže Marek Fašiang ďakovať za to, že doteraz jeho bočná kariéra dabingového herca odrazu vyskočila raketovou rýchlosťou. Vyštudovaný právnik sa totiž na obrazovkách vôbec neobjavoval, svetovým hviezdam iba prepožičiaval hlas a s herectvom nemal takmer žiadne skúsenosti. Zo začiatku mal síce obavy, no okamžite si ho diváci zamilovali.

Fašiang je jednou z hlavných hviezd Oteckov. Foto: tv markíza

Hlavne ženské publikum. Dvojník herca Ryana Goslinga mal zo dňa na deň tisícku obdivovateliek a po rozchode s dlhoročnou frajerkou dokonca zbalil mladú sexi modelku. Jeho meno tak začalo byť zárukou úspechu a možno aj vďaka tomu sa teraz môže tešiť z nového lukratívneho fleku. Ako sme sa totiž dozvedeli, jeden z najväčších mobilných operátorov na Slovensku si ako nový hlas do ich kampaní vybral práve jeho.

,,Áno, je to pravda. Množstvo reklám, ktoré sú v televízii a na internete, sú nahovorené mojím hlasom. Čiže som sa stal korporátnym hlasom mobilného operátora. Trvá to približne tri mesiace, presný dátum neviem. Podarilo sa mi vyhrať kasting a už 3-4 mesiace táto spolupráca funguje,“prezradil nám Fašiang, ktorý tak z hry vyradil kolegu Martina Kaprálika, ktorý bol hlasom spomínaného operátora dlhé roky.

,,Martin prišiel o pekné peniažky. Za nahovorenia jedného spotu herci zvyčajne dostanú od 2- do 4-tisíc eur. No vieme aj to, že Marek veľmi očaril jednu vysokopostavenú manažérku tohto operátora a možno práve preto vyhlásili nový konkurz, ktorý aj vyhral,“ dozvedeli sme sa zo zdroja.

FOTO HERCA, KTORÝ MU MUSEL USTÚPIŤ NÁJDETE V GALÉRII