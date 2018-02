Vážne chorý Jiří Menzel oslavuje dnes okrúhlu 80-ku: Po útoku meningokoka sa učí znovu chodiť!

Ďalší dôležitý oslávenec! Český herec Jiří Menzel dnes oslavuje okrúhle 80. narodeniny. Napriek tomu, že má na svojom konte skvelé filmy, teraz ho trápia najmä zdravotné problémy. Stále sa nespamätal z jesenného útoku meningokoka a následnej operácie hlavy. Najnovšie sa snaží poctivo rehabilitovať.



Film Ostro sledované vlaky (1966), za ktorý získal Oscara za najlepší zahraničný film, či kultová komédia Vesničko má středisková patria k najväčším dielam oscarového režiséra. No od minuloročných zdravotných problémoch sa musí ale poriadne šetriť. Stále je hospitalizovaný v Pražskej nemocnici, no konečne má dostatok síl na rehabilitácie. „To znamená cvičenie, nácvik chôdze, nezabudol čítať, čo je myslím fajn, je schopný pozerať sa na filmy,“ prezradila v českom Blesku jeho manželka Olga (40), ktorá za ním do nemocnice chodí aj dvakrát denne. A pokiaľ je to možné, berie so sebou aj dcéry Aničku (9) a Evičku (3).

Režisérov zdravotný stav sa zlepšil. Foto: archív

„Je schopný komunikovať, dievčatá vníma, má vystavené ich obrazy, fotky, kalendáre a stále je nami obklopený. Tým, že za ním dochádzame, je ten kontakt veľmi častý, takže vie, že sa má snažit,“ povedala Menzelová v rozhovore pre český Top Star. Snáď sa jeho zdravotný stav natoľko zlepší, že bude schopný odísť z nemocnice.

V roku 1962 ukončil štúdium réžie na FAMU v Prahe. V 60. rokoch 20. storočia bol spoluzakladateľom filmovej novej českej vlny. Menzelov prvý celovečerný film Ostře sledované vlaky z roku 1966 získal Oscara za najlepší zahraničný film. Ďalší jeho film Vesničko má středisková bol na Oscara nominovaný v roku 1985. Námety k svojim vrcholným filmom čerpal z diel Vladislava Vančuru (Rozmarné léto, Konec starých časů) a Bohumila Hrabala (poviedka Smrt pana Baltazara z Perliček na dně, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Postřižiny, Slavnosti sněženek). Originalita jeho filmov je založená na spojení rôzných umeleckých polôh (poetické videnie skutočnosti, nadsádzka, osudová dramatičnosť, žánrová bizarnost i humor, groteska a satira). Od 70. rokov sa Jiří Menzel venuje aj divadelnej réžii. Spolupracuje s pražskými divadlami (Činoherní klub, Vinohradské divadlo). Jeho manželkou je novinárka Olga Menzelová.