Zdravotné problémy skomplikovali v posledných dňoch život Hane Zagorovej (71), ktorá ešte pred pár dňami bola na Českom Slávikovi. Podľa informácií portálu blesk.cz bola speváčka znova v nemocnici na krvnej transfúzii. Jej vystúpenie v Bratislave tak bolo náhle zrušené.

Vážna choroba Hany Zagorovej: Zrušený koncert v Bratislave a náhly nástup do nemocnice!

„Pani Zagorová mala vystúpiť na našej uzavretej akcii v Bratislave, so všetkým počítala. Ale zdravotné ťažkosti jej v tom zabránili,“povedal Blesku zdroj z usporiadateľskej agentúry. „Bola na odberoch a transfúzii,“ dodal s tým, že namiesto Zagorovej dorazila do slovenskej metropoly narýchlo dohodnutá Helena Vondráčková. Podľa informácií Blesku nová transfúzia krvi vyradila Zagorovú z bežného života na dva dni. Vo svojom vianočnom turné po Česku, v rámci ktorého vystúpi 12. decembra v pražskej Lucerne, by ale mala podľa všetkého pokračovať.

Hana Zagorová Foto: profimedia

To, že sa speváčka výmeny litrov krvi nadobro nezbavila, Zagorová prezradila ešte na začiatku tohto roka. „Áno, bojujem s tým. Nechcem o tom veľmi hovoriť, je to situácia, ktorá je daná,“prehlásila Zagorová. So vzácnym ochorením paroxysmálnej nočnej hemoglobinúrie (PNH) bojuje od 70. rokov. Kvôli nej napríklad nikdy nemohla mať deti,. Istý čas sa dokonca obávala, že sa nedožije ani 50-ky.

Príčinou choroby je, že v tele chýbajú látky, ktoré za normálnych okolností chránia krvinky pred ich zánikom. "Som ako upír. Blednem, som smutná… Potomu dostanem krv a je mi báječne,“ odhalila v jednom z nedávnych rozhovorov. Choroba tieto dni skolila aj jej manžela Štefana Margitu. Operný spevák sa v Paríži lieči antibiotikami.