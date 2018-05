Vajdovej boj s alkoholom: Tanečník Fabio Bellucci prehovoril o ZÁHADNOM správaní herečky!

Herečku Petru Vajdovú (33) v auguste 2017 načapali opitú za volantom, keď jej namerali 2,4 promile alkoholu. Zdá sa, že tento prešľap si uvedomila a poriadne si vstúpila do seba, lebo približne pred troma týždňami dobrovoľne nastúpila na liečení, kde sa pustila do boja s démonom menom alkohol. Jej tanečný partner z Let`s Dance Fabio Bellucci ostal z tejto informácie poriadne zaskočený. Kedy sa videl s herečkou naposledy?

"Ja som sa to dozvedel z médií. Úplne som prekvapený. Nič som nevedel, lebo nie sme s Petrou v kontakte. Chcel som sa s ňou stretávať, že na kávu a tak, napísal som jej parkrát, no ona nikdy nereagovala naspäť," povedal nám Fabio, na ktorého hlase bolo poznať, že je poriadne zaskočený z toho, čo sa s Vajdovou deje.

"Netlačil som na ňu, nechal som to tak. Viackrát som jej napísal, ako sa má, či je všetko v poriadku, ale ona nikdy nereagovala. Poslednýkrát, čo som jej napísal, bolo v novembri, alebo v decembri, no potom som to nechal už tak, lebo som pochopil, že nechce byť so mnou v kontakte. Tak som to nechal tak," povzdychol si Petrin tanečný partner z Let`s Dance.

Petra Vajdová a Fabio Bellucci. Foto: EMIL VAŠKO

"Poslednýkrát, čo sme sa rozprávali, bolo vtedy, keď odtancovala so zranením svoj posledný prenos, keď sme tancovali salsu. Vtedy sme sa vlastne naposledy videli. Odvtedy o nej vôbec nič neviem," pokračoval Fabio, ktorý o jej problémoch s alkoholom vôbec netušil, naopak, vychválil ju, že bola vždy svedomito na každý prenos dôkladne pripravená.

"Keď sme trénovali, bola vždy pripravená. Vždy išla na 100% aj na živé prenosy bola vždy na 100% pripravená. Keď bola vonku, alebo sama doma, neviem, čo robila,. To je všetko, čo vám môžem k nej povedať," dodal Bellucci.