VIDEO Kobielsky, Hablovičová a Hurajová pomáhajú: Zdravotné znevýhodnenie sa do školy (ne)nosí

Uplynulú nedeľu sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti navštívili známe osobnosti ako Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová a Lucia Hablovičová Základnú školu Tbiliskú v bratislavskej Rači. Týmto symbolickým gestom chceli poukázať na závažný celospoločenský problém, ktorý sa týka vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

Výber školy nebol náhodný. Práve tú navštevuje aj deväťročný Matthiasko, ktorý je rovnaký ako všetci chlapci v jeho veku, ale jeho príbeh je trošku odlišný. Matthiasko od narodenia bojuje s detskou mozgovou obrnou. Napriek tomu patrí medzi tie deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré dostali na Slovensku šancu študovať na bežnej škole a rozvíjať svoj talent a intelekt medzi zdravými deťmi.

Matthiasko je svetlou výnimkou. Do školy v Rači ho aj napriek počiatočným ťažkostiam prijali a učenie mu ide na výbornú. Je veľmi pracovitý a šikovný žiak, prvé dva ročníky zvládol na jednotky a to aj napriek svojmu hendikepu, častej chorobnosti, rehabilitáciám a športovým aktivitám. Problémy mu však spôsobujú presuny po budove, ktorá nemá bezbariérový prístup. Následkom choroby má Matthiasko poškodený bedrový kĺb a dlhší pohyb, najmä po schodoch, je preňho veľkou komplikáciou. Škole chýbajú financie na výťah, aby sa Matthiasko mohol pohybovať na vozíku a nielen s barlami.

Pomáhajú aj známe osobnosti

Vladimír Kobielsky, Lucia Hurajová a Lucia Hablovičová aj tento rok svojou účasťou na Plese v opere podporia dobročinný charakter tohto etablovaného spoločenského podujatia. Upozorniť na závažnosť situácie detí, ktoré sú už na začiatku svojho rozvoja oberané o primeranú šancu na vzdelanie, sa však rozhodli už teraz, pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím. Návštevou školy v Rači tak svoju podporu symbolicky vyjadrili nielen malému Matthiaskovi, ale aj ostatným deťom s podobným osudom.

„Sama som mamou, a viem, že každý rodič spraví aj nemožné pre lepšiu budúcnosť svojich detí. Je veľmi smutné, keď nefunkčný systém bráni už malým deťom vzdelávať sa medzi zdravými rovesníkmi. Aj z tohto dôvodu som sa tento rok rozhodla podporiť dobročinný charakter Plesu v opere nielen svojou účasťou na podujatí. Aj touto cestou by som rada vyjadrila podporu všetkým rodičom a ich deťom v ich neľahkom každodennom boji,“ vysvetľuje dôvod svojej podpory Lucia Hurajová.

„Ako rodič veľmi ťažko vnímam, keď je takýmto deťom upierané právo vzdelávať sa a rozvíjať svoj talent. A to nie preto, že by tieto detičky štúdium nezvládli, ale preto, že u nás na to nemajú vytvorené podmienky. Verím, že spoločný projekt Plesu v opere a nadácií bude prvým krokom k potrebnej zmene,“ hovorí Vladimír Kobielsky.

„Veľmi sa teším, že sa rozhodli organizátori tohtoročného Plesu v Opere podporiť inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením. Ja sama som v našej škôlke mala začlenené medzi zdravé deti aj deti s autizmom či Downovým syndrómom, takže viem posúdiť, ako veľmi prospešné toto spojenie bolo. Každé dieťa má právo vzdelávať sa a rozvíjať sa bez ohľadu na zdravotný stav či sociálne postavenie,“ uzatvára Lucia Hablovičová.