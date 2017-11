V posledných Extrémnych premenách pôjde o život: 157-kilovému Milanovi zlyháva organizmus!

Napriek tomu, že má posledný účastník prvej série Extrémnych premien len krátko po štyridsiatke, Milan Šilhavík (43) doslova bojoval o svoj život. Váha 157 kilogramov mu totiž spôsobovala tak obrovské problémy, že mohol hocikedy zomrieť.

A ako sa mu podarilo takto vyjesť? „Stále som si myslel, že to zvrátim, vždy som si posúval tú hranicu. Stodvadsať, 130, 140, veď to stále nie je 150 kíl a stále sa to dá, ale posúvalo ma to len hlbšie do tej priepasti," opísal Milan, ktorý trpel tak vážnou obezitou, že mu komplikovala nielen každodenné činnosti, ale ohrozovala už aj jeho zdravie.

Milan sa vyjedol na 157 kg. Foto: tv markíza

„Dávali mi dva-tri roky života," priznal pracovník čerpacej stanice. Veľkým problémom bolo preňho spánkové apnoe. Hocikedy počas spánku totiž mohol prestať dýchať a viac sa nezobudiť. Rovnako ho však strašil aj infarkt či mozgová porážka. A keďže sa smrti veľmi bál, v strachu o svoj život spával Milan v špeciálnej maske, ktorá toto riziko znižovala.

V noci mu zachraňovala pravidelne život maska. Foto: tv markíza

Napokon sa však rozhodol aj pre radikálnejšie riešenie. Východisko našiel v markizáckej šou Extrémne premeny a dúfal, že sa jeho váha výrazne zmení. Smerom dole. A to všetko aj pre osemročného syna. Bál sa totiž, že by ho nemusel vidieť ani vyrastať...

Podarí sa mu prekonať samého seba a schudnúť? Ako zvládne 365 dňový boj a tréning pod dohľadom uznávaného Maroša Molnára? A čo jedlo, dokáže sa ho vzdať?

