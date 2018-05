Ups, škrípe to medzi nimi? Müller nazval svoju múzu Vinczeovú mrchou!

Doteraz sa o Adele Vinczeovej (37) vyjadroval ako o svojej múze. Reč je o Richardovi Müllerovi (56), ktorý spolu s vyhľadávanou moderátorkou a ich tour Ona a on obiehajú slovenské a české mestá. No zrazu prišlo niečo, čo nikto nečakal. Spevák zmenil slovník!

Vzťah medzi Adelou a Richardom je skutočne obdivuhodný. Müller si dokonca pre moderátorku pripravil aj darček k jej nedávnej svadbe. Klip k skladbe „Adieu, Adele“, ktorá je z jeho albumu „55“. Videoklipom známy spevák ďakoval vtedy čerstvej neveste za to, že je jeho dobrou múzou. „Je to celé také magické. Prvý raz v živote som ju stretol na Hlavnom námestí v Bratislave, pršalo, stála na schodíku prenosového vozu a niečo rozprávala do mikrofónu. Pozrel som na ňu a povedal som si, Bože, to je ale úžasná ženská! Vždy keď sa na ňu pozriem, niečo vo mne zahrká,“ vyznal sa nedávno s úsmevom Müller.

A Vinczeová to všetko považovala za obrovskú česť. „Je to viac než lichotivý pocit, až taký zaväzujúci, Dúfam, že ho ako múza dostatočne kopem. Až sa cítim zaviazaná, že by som mala vyvíjať aktívnu činnosť. Pesnička „Adieu Adele“ je veľmi krásna. Ja som naozaj fanúšičkou Richardovej hudby a toto je jedna z mojich obľúbených piesní,“ prezradila Adela.

Rišo Müller sa nezdá. Adele venoval pesničku. Foto: Lukáš Kimlička

Keď sa teda na Müllerovom profile na sociálnej sieti objavila Vinczeovej fotka, mnohí čakali, že pod ňou bude už tradične napísaný nejaký chválospev. Omyl! Richard si trošku uletel. „Pozdravujeme z Prahy spolu s Adelkou. Aj ona je RM (rafinovaná mrcha)," znie text pod záberom na Adelu, ktorá má na sebe mikinu s iniciálkami RM, no tie v sebe skrývajú meno Richard Müller. Mrchu si tak len vtipne zamenil. Samozrejme, dá sa predpokladať, že všetko len v rámci srandy. Či?

FOTO Adely v mikine nájdete v galérii