V Turjanovej rodine vládne obrovská žiarlivosť: Hororový zážitok so synom

Keď Kristína Turjanová (38) prijala v stredu pozvanie do Telerána, rozprávala nielen o tom, ako ju zmenilo materstvo, ale aj o svojich deťoch. A tie jej dajú skutočne zabrať. Dôvod? Žiarlivosť!

Herečka vychováva s manželom Martinom Vaculíkom až dvoch synov a ako sa v živom vysielaní priznala, musí byť stále v strehu. Medzi Markom (2) a Maximom, ktorý sa narodil krátko po uplynulých Vianociach, to totiž vôbec nie je ideálne.

„Žiarli na neho. Snažím sa mu to vysvetľovať, ale nejde to. Ničí nás. Má kopu energie, presadzuje si svoje. Máme obdobie vzdoru. Minule som dávala kurča do rúry, otočila som sa, Maxim ležal na svojom miestečku a Marko iba zobral vidličku, pozeral sa na mňa, že idem mu vylúpnuť oko, mama,“šokovala úprimnosťou Turjanová, ktorá to už berie s nadhľadom a smeje sa, že to nie je scéna z hororu, ale zo života.

Kristína je mamou dvoch synov. Foto: tv markíza

