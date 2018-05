Trpíte bezsennými nocami? Igor Bukovský má zaručený recept, po ktorom budete spať ako bábätko!

Expert na výživu Igor Bukovský rozdával opäť užitočné rady. Tentoraz poradil všetkým ľuďom, ktorí majú dlhodobé problémy so spánkom.

Igor Bukovský je každý štvrtok hosťom markizáckeho Telerána. Tam odpovedá na problémy divákov a vyvracia rôzne mýty v stravovaní. Najnovšie diváčku zaujímal problém, ktorý trápi väčšinu ľudí. ,,Moja kamarátka má obrovský problém, už viac ako dva roky nevie spať, môže to byť spôsobené tým, že o šiestej večer si dá jablko a potom už nič iné?"

Expert na výživu Igor Bukovský dáva recept na kvalitný spánok. Foto: EMIL VAŠKO

Bukovský mal odpoveď aj na to. ,,Spánok môže byť narušený tým, že človek ide spať veľmi hladný. Čiže možno to je prípad tejto pani... Na druhej strane si však hovorím, že ak to trvá už dva roky tak organizmus si aj na ten pocit hladu akosi vie zvyknúť a adaptuje sa na takéto situácie. Takže nepravidelná strava môže narušiť spánok, dobre vieme, že večerné prejedenia sa v rámci nepravidelnej stravy naruší spánok," vysvetlil expert na výživu a poskytol diváčke cennú radu. ,,Možno by som odporučil vyskúšať tej pani, aby pred spaním zjedla trochu banánu a trochu nízkotučného jogurtu, lebo je to kombinácia látok, ktoré podporujú tvorbu serotonínu a ten v tej spánkovej fáze je veľmi prospešnou látkou. Napríklad keď nechcem ísť spať najedený, tak presne, trochu banánu, trochu jogurtu môžu zlepšiť tvorbu serotonínu v mozgu a zlepšiť kvalitu spánku,"dodal Bukovský.







Prečítajte si tiež:

Máte aj vy dlhodobé problémy so spánkom? Povedzte nám o tom viac v diskusii pod článkom!