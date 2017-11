Toto Silvia Lakatošová krátko pred finále Let‘s Dance rozhodne nečakala: Studená sprcha od Markízy!

Trojicu súťažiacich Braňa Deáka (35), Vlada Kobielskeho (42) a Silviu Chovancovú Lakatošovú (44) čaká už zajtra veľkolepé finále Let‘s Dance, kde sa rozhodne o novom kráľovi alebo kráľovnej tanečného parketu. A hoci riaditeľku missky porota neustále chváli, či to bude stačiť na výhru, je viac ako otázne. Nedávno sa totiž dozvedela niečo, čo ju poriadne rozladilo a podobne to môže dopadnúť aj zajtra...

Riaditeľka Miss Universe SR Silvia Lakatošová v prvom kole Let‘s Dance totálne pohorela. Porota ju zvozila pod čiernu zem a všetci boli zvedaví, ako sa odprezentuje ďalej. No čiernovláska začala na parkete stvárať hotové divy a odrazu sa zaradila medzi favoritov celej šou.

Lakatošová sa so svojím tanečníkom prebojovala až do finále. Foto: TV Markíza

Porotcovia ju chválili do nebies a zrejme aj to Silviu nakoplo k tomu, že to skúsi aj v inej oblasti ako modeling či tanec, ktorému sa v minulosti aktívne v Lúčnici venovala. Ako sme sa totiž dozvedeli, Lakatošová sa začala pohrávať s myšlienkou stať sa moderátorkou a zúčastnila sa dokonca v októbri aj na kastingu v Markíze.

,,Televízia vyhlásila konkurz na nové tváre moderátorov a keďže v tom čase už v Markíze mal vlastnú reláciu aj Paľo Chovanec, na kasting nového televízneho projektu prišla aj Silvia,“ dozvedeli sme sa z dobre overeného zdroja.

Uspieť v Markíze sa pokúšal aj Silviin manžel Paľo Chovanec. Foto: TV Markíza

No nedávno prišla pre Lakatošovú poriadne studená sprcha. Hoci v tanečnej súťaži sa jej každé kolo darí a je vždy za hviezdu, na kastingu pohorela. ,,Nevybrali ju. Kastingom neprešla,“ dodal náš zdroj.

A keďže v tomto smere pohorela, je viac ako otázne, či sa jej v silnej konkurencii podarí získať titul kráľovnej parketu, alebo to dopadne presne rovnako ako na nedávnom kastingu...