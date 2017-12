Totálny trapas JOJ-ky: Glosátori relácie SEDEM sa ocitli v tme a diváci nechápali, čo sa deje!

Ako každý štvrtok, aj tento uplynulý priniesla televízia JOJ na svoje obrazovky obľúbenú reláciu Sedem, v ktorej glosátori Eleny vacvalovej diskutujú na aktuálne témy. Včera však k záveru relácie došlo k trapasu, kedy sa v štúdiu ocitli v totálnej tme. Čo sa stalo?

Moderátorka šou Elena Vacvalová so svojimi hosťami relácie Sedem každý týždeň glosuje na aktuálne situácie, ktoré sa dejú vo svete. V momente, keď začala včera rozprávať ku koncu relácie zážitok z banky, v štúdiu paradoxne zhaslo svetlo."Koniec. Toto je dobré! Čo som také povedala?" začala sa čudovať Eňa Vacvalová, keď sa zrazu počas relácie ocitli v tme. "To je to, čo som mal dohodnuté. Prestaňte kecať a ideme na vec a vy nič," zareagoval pohotovo Kňažko a všetci v štúdiu sa následne začali smiať a začali hovoriť rôzne vtipy na túto tému.

FOTO GLOSÁTOROV V TME NÁJDETE V GALÉRII ČLÁNKU >>

"Všetci sa tu teraz tešia. Toto sa nám ešte nikdy nestalo," čudovali sa so smiechom v hlasevšetci glosátori v štúdiu, ktorí tak zhruba posledné tri minúty odvysielali po tme. "Včera počas dňa, kedy sa nakrúcala relácia Sedem, došlo k výpadku elektriny v celom objekte, preto diváci videli záver relácie v tme," vysvetlila nám PR manažérka televízie JOJ Lucia Kulihová. "Lepší záver sme tu v živote nemali," dodala Vacvalová, ktorá rovnako ako jej hostia na tento zážitok nikdy nezabudne.