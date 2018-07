Tehotná Mamba sa poriadne odviazala, potom to musela vysvetľovať: Mary nie je šte*ka!

Speváčka Dasha Mamba Šarközyová (28) doplatila na svoj pokus o vtip. Keď totiž zverejnila video, na ktorom hrajú prím jej priateľ Tony a Mary Havranová (24), teraz už Bartalos, neváhala použiť slová ako šte*ka či kun*a. A potom to musela vysvetľovať!

Ako iste mnohí vedia, Mambin frajer si pred časom zahral vo filme Backstage. Pre tanečníka to bola síce prvá herecká skúsenosť, no rozhodne ho nešetrili. Na filmového Buddyho totiž čakali aj poriadne erotické scény.

O tých jeho tehotná polovička vedela, no zopár poznámok si neodpustila. A všetko zdokumentovala na internete. „Myslíš ty niekedy aj na niečo iné?" spýtala sa vo filme Mary Tonyho a v tom zaznel Mambin komentár. „Na svoju ženu napríklad, ktorá nosí tvoje dieta, ty kun*a, (pozn. red.: smiech), šte*ka," zabávala sa tehotná speváčka, ktorej slová však zrejme mnohí nepochopili.

Po pár hodinách totiž na svoj profil na sociálnej sieti pridala ďalší príspevok. Na ňom vidieť nielen ju, ale aj hlavného aktéra z predchádzajúceho videa. „Chceli by sme učiniť vyjadrenie k včerajšiemu šte*kovskému videu. Takže, tento pán vedľa mňa, sedel vedľa mňa, vie veľmi dobre, že je šte*ka a samozrejme, že to nebolo myslené na Máriu Havranovú, už teraz inomenovú a chcela by som povedať, že milujem túto šte*ku, aj keď je šte*ka," zahlásila ďalej speváčka, ktorá sa snažila vysvetliť, že všetky nelichotivé pomenovania patrili jej frajerovi a neboli myslené v zlom, ale zo srandy.

