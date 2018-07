Tehotná Mamba otvorene: Bábätko kope najmä vtedy, keď robíme s Tonym TOTO!

Speváčka Dáša „Mamba“ Šarközyová (29) si prišla užiť krásny večer do kina. Spoločnosť jej robil jej snúbenec, tanečník z The Pastels, Tony Porucha (28). Obaja sa už nevedia dočkať svojho prvého spoločného bábätka.

Temperamentná tmavovláska je v radostnom očakávaní už pár mesiacov a svoje rastúce bruško veru už nezakryje. „Zatiaľ drobček veľmi poslúcha, už teraz vieme, že to bude poslušné bábätko.“ Veľa žien svojmu bábätku v brušku spieva. Ako je to u budúcej mamičky?

„Myslela som si, že mu budem viac spievať. Ale zatiaľ to nie je nič špeciálne, že by som spievala rôzne uspávanky, to vôbec,“ zasmiala sa Mamba. „Reaguje na to, pokopkáva si. Keď však robím s Tonym naše „blbiny“, tak vtedy veľmi kope,“dodala. Hoci budúci rodičia už poznajú pohlavie, chcú si ho nechať iba pre seba.

Dáša Mamba Šarközyová. Foto: EMIL VAŠKO

