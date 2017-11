Tanečník Fabio po skončení Let`s Dance prehovoril: Skutočná pravda o mne a Vajdovej!

Petra Vajdová (32) si toho tento rok užila viac než dosť. Najprv alkohol za volantom, potom ohrozené účinkovanie v Let‘s Dance, nasledovalo vážne zranenie, odstúpenie zo šou a nedávno vyšlo najavo že s talianskym tanečníkom Fabiom Belluccim (29) sa hádali až tak, že vraj odchádzal z tréningov. Po konci súťaže energický Talian otvorene prehovoril, ako to medzi ním a ňou skutočne bolo!

Fabio, ako to medzi vami skutočne bolo? Hádali ste sa?

To je normálne, že sme sa trošku pohádali. Stalo sa to každému páru, nie iba nám. Je to normálne. Keď tancujete spolu, je tam stres, čiže je normálne, keď sa pohádate. To vôbec nie je pravda, že som niekedy nahnevaný odišiel z tréningu.

Ste s Petrou teraz v kontakte?

Áno, ale málo. Napísala mi, keď to vyšlo v novinách (že sa ostro hádali, pozn. red.), ale ja som jej povedal, že to nie je pravda. To bolo všetko. Ona má veľa vecí, čo musí riešiť, nemá veľa času.

Ako je na tom so zranením nohy?

O jej zranení sme sa nebavili, ale viem, že už je plus-mínus v pohode. Už sú to tuším štyri týždne, čo sa jej to stalo. Myslím si, že už je na tom oveľa, oveľa lepšie.

Petra a Fabio vystupovali na obrazovkách ako kamaráti, no realita mala byť celkom iná. Foto: TV Markíza

O jej pokračovaní v divadle ste sa nebavili? Ona síce dala výpoveď, no vedenie to nechcelo akceptovať, lebo to považovalo za jej skrat...

Neviem nič viac, ale určite potrebuje nejaký čas ešte aj z psychickej stránky, aby sa dala dokopy.

Myslíte si, že sa vráti do SND?

Dúfam, že hej, neviem (smiech). Čítal som, že má pauzu, ale to je iba momentálna pauza - 3-mesačná pauza, potom neviem. Oni ju normálne vyhodili? Ja som toto presne ani nevedel.

A keď už bude fit, plánujete niečo spolu, čo sa tanca týka?

Nie, myslím si, že nie. Neviem, či bude chcieť tancovať. Ale azda niečo vymyslíme, no teraz má pauzu. Dúfam, že začne zase ako predtým. Držím jej palce.