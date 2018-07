Takúto drsnú kritiku ešte Dáda Patrasová v živote nezažila: Pochvaľovala si festival, kde zomrel malý chlapček!

Tak toto Dáda Patrasová (63) nedomyslela. Na svojom instagramovom profile zverejnila fotografiu z víkendového festivalu, kde vystupovala. Fotky však kráľovná detských sŕdc neodstránila ani po tragédii, pri ktorej zomrel päťročný chlapček.

Patrasová za svoj záber, kde si pochvaľuje víkendový detský festival, schytala poriadne drsnú kritiku od vlastných fanúšikov. „Juuu. To bolo skvelé! Ďakujem všetkým,“ napísala pod fotku. „Pokiaľ by som sa dozvedela, že sa niečo takéto stalo na akcii, ktorú nazvala skvelou, okamžite by som to zmazala a buď vyjadrila sústrasť, alebo radšej nič nenapísala,“vyčítajú Dáde jej počin fanúšikovia.

Herečka sa však bráni tým, že na akcii vystupovala ešte pred nehodou a fotky s radostným titulkom zverejnila skôr. O veľkej tragédii, pri ktorej prišiel o život malý chlapec, sa dozvedala až na diaľnici cestou domov. Najnovšie svoj príspevok už vymazala.