Takto vyzerá tehotná žena? Keď uvidíte silikónovú Simonu zo šou Take me out, nebudete veriť vlastným očiam! Simona Butinová. Foto: Tv Joj

Jedna z najkontroverznejších postavičiek z jojkárskej šou Take me out Simona Butinová (26) púta pozornosť aj po skončení šou. Najnovšie všetkých prekvapila svojou fotografiou v piatom mesiaci tehotenstva.

Silikónová tmavovláska v šou Take me out na seba pútala pozornosť nielen poprsím a perami, ale aj vtipnými výrokmi. Keď však oznámila, že čaká dieťa, všetkých prekvapila. Momentálne je Simona v piatom mesiaci tehotenstva, no bruško nemá žiadne. „Aj my tehuľky môžeme byť občas sexi," okomentovala svoju postavu. Simona Butinová Foto: Instaram S. B. FOTO TEHOTNEJ BUTINOVEJ NÁJDETE V GALÉRII

Autori: dmn , tm