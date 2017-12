Takto nechutne Ráža v živote nikto neponížil: Vyzeráš ako z filmu Hory majú oči! Pardón, oko! Kto si to dovolil?

Jožo Ráž a skupina Elán patria doslova k našim legendám. Jeho piesne totiž poznajú všetky generácie a azda nie je na Slovensku či v Čechách človek, ktorý by nevedel, kto je Ráž. O to zarážajúcejší je fakt, že niekto nabral toľko „odvahy" a bez akéhokoľvek zaváhania ho urazil do špiku kostí!

Keď pred pár dňami zavítal do Rádia Kiss komik z Temných kecov Marek Fučo Mariňák, svojej povesti zabávača nezostal nič dlžný. Hoci zo začiatku iba lákal Košičanov na jeho večerné vystúpenie, po pár minútach sa celý rozhovor nečakane zvrtol. Vo chvíli, keď v éteri prišla reč na jedného z našich najúspešnejších spevákov, poriadne prestrelil. Napriek tomu, že chcel poslucháčov rozveseliť, štýl humoru, ktorý si na to vybral, sa dá označiť za skutočne nemiestny. Elánisti sú už roky najpopulárnejšou kapelou. Foto: tasr Na paškál si totiž zobral rany Joža Ráža, ktoré mu zostali na tvári po ťažkej nehode z minulosti. Tej bol hudobník účastníkom ešte v roku 1999. Krátko po kolízii sa ani lekári nechceli vyjadrovať k jeho zdravotnému stavu. Isté bolo len to, že jeho zranenia boli vážne. Hovorilo sa o vpáčenej čelovej kosti s tržnou ranou a výhrezom mozgovej drte, spevák mal zlomený nos, pravé predkolenie a ľavé zápästie. Dokonca musel byť udržiavaný v umelom spánku. Komik si nedával pozor na slová a speváka poriadne dourážal. Foto: facebook O to nechutnejšie vyznievajú slová, ktorými sa Fučo vrhol na lídra Elánu. „Každý máme ten humor rôzny, každý si ide niečo iné. Imitácie zaberajú vždy. Najradšej imitujem, najväčšie číslo tohto roka bol Jožo Ráž, ale to musím ukázať tak vizuálne, lebo on po ten havárii vyzerá ako Hory majú oči, pardón, v jeho prípade oko," zabával sa sám na sebe Fučo a pridal aj spomínanú ukážku. „On má iba dva fóry - Baláž a whisky a druhé whisky a Baláž," vychŕlil zo seba ako odpoveď na otázku moderátorky Rádia Kiss - aké fóry zaberajú na východnom Slovensku najviac. Nuž, tak tomu sa povie naozaj odvaha... takto ponížiť našu spevácku legendu. A aby toho nebolo málo, ako bonus sa pochválil tým, že Pavlovi Ruskovi dal do väzenia zahrať pieseň Každá trampota má svou mez a Žeravé znamenie osudu.

Autor: di